Iubita lui Putin compară presa cu o armă de război și cere susținerea invaziei Rusiei în Ucraina

Presupusa iubită a lui Vladimir Putin, fosta gimnastă Alina Kabaeva a comparat presa cu o armă de război și a cerut instituțiilor media să susțină prin relatările lor „operația specială în Ucraina“.

Declarațiile au fost făcute în timpul unui discurs susținut la reuniunea directorilor din cadrul National Media Group (NMG), pe care Kabaeva îl conduce din 2014.

„Oamenii noștri au nevoie de acest succes. Informațiile transmise funcționează astăzi la fel ca și o armă de război. Sunt la fel de importante ca și o pușcă de asalt Kalashnikov. Corespondenții de război știu asta. Deci, să muncim“, a spus Alina Kabaeva, potrivit Newsweek.

Discursul Alinei Kabaeva a fost postat pe rețele sociale de către Anton Gerashchenko, consilier al ministrului ucrainean al afacerilor interne.

Putin’s alleged lover, Alina Kabaeva, said that Russian media is a weapon of war, equal in importance to Kalashnikov rifle. pic.twitter.com/A5ZNrhN5rf

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) February 6, 2023