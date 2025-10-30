HAI România!

It’s not a big deal. Nu e mare lucru. HAi LIVE cu Turcescu

Nu e mare lucru. Așa a zis Trump despre plecarea trupelor americane din Romania. Și avea un ton de parcă tocmai strivise o muscă pe perete. Parteneriatul România-SUA e cam gata, administrația Trump nu dă doi bani pe noi. De aici începe dialogul Comaroni-Hoandră-Turcescu, apoi vedem pe unde ajungem cu discuțiile.

Totul e live, de la 12.00, pe canalul de YouTube HAI ROMÂNIA și pe pagina de Facebook evz.ro 🔔Te alături canalului nostru și ai acces la informații unice: aici.

Youtube - HAI România!

HAI România!

Enevo Group: drumul de la startup la cel mai mare contractor general în energie regenerabilă
Enevo Group: drumul de la startup la cel mai mare contractor general în energie regenerabilă
Ziua și scandalul. Hai LIVE cu Turcescu
Ziua și scandalul. Hai LIVE cu Turcescu
Sfinţire, sau exerciţiu de evacuare?
Sfinţire, sau exerciţiu de evacuare?