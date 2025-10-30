HAI România! It’s not a big deal. Nu e mare lucru. HAi LIVE cu Turcescu







Nu e mare lucru. Așa a zis Trump despre plecarea trupelor americane din Romania. Și avea un ton de parcă tocmai strivise o muscă pe perete. Parteneriatul România-SUA e cam gata, administrația Trump nu dă doi bani pe noi. De aici începe dialogul Comaroni-Hoandră-Turcescu, apoi vedem pe unde ajungem cu discuțiile.

