Astfel, badantele sunt de negăsit la Prato, după introducerea carantinei pentru cei sosiți din România. Doar agenția Family Care are cincizeci de solicitări pe care nu le poate îndeplini. Pentru femeile care se întorc din România, există problema unde să petreacă carantina, scrie notiziediprato.it.

Se caută cu disperare badante. Cel puțin cincizeci de familii din Prato se află pe lista de așteptare la agenția Family Care, cifră care este actualizată constant, deoarece există în medie 5 cereri pe săptămână.

În timpul verii, a existat întotdeauna un vârf în cereri, dar anul acesta mai există două elemente: odată cu pandemia, cererile pentru RSA (casele de bătrâni) au scăzut și, prin urmare, cererea de badante a crescut, pe de altă parte, blocarea sosirilor din România, țară din care ajung multe îngrijitoare, a scăzut mult oferta de forță de muncă.

„Tatăl meu a murit brusc – spune Carnei Bocci – iar mama suferă de o boală degenerativă, prin îngrijitoarea unei prietene am găsit o doamnă română dispusă să vină la Prato, am ajuns la un acord și am vorbit cu consultantul, pentru formalizarea contractului de muncă, dar cu noile reguli nu a putut să plece. Până în prezent, nu pot găsi pe nimeni dispus să aibă grijă de mama mea. “

Cei care au reușit să ajungă în Italia înainte de blocaj, în general cu un loc de muncă asigurat, au fost nevoiți să facă carantină și a apărut o altă problemă: în familii nu puteau fi acceptați și nici măcar în structuri de cazare.

„Unele dintre asistentele familiale românce – explică Danilo Arcaini, șeful filialei Family Care din Prato – au decis în timpul urgenței Covid să se întoarcă acasă. Pentru a gestiona revenirea lor, ne-am conforma la ceea ce guvernul a stabilit recent: le vom face să semneze o auto-certificare care să ateste că respectă auto-izolarea necesară. Așa că vor trebui să se organizeze pentru a trăi într-o casă autonomă și izolată cel puțin 14 zile. “

Ștefan Stănășel, președintele Coordonării Naționale a Cetățenilor Români din Italia, a vorbit și despre problema blocării sosirilor: „În toată Europa, celelalte state aplică o regulă foarte simplă: se face un test serologic imediat la sosirea la aeroport, dar în prezent, această ordonanță rămâne, de fapt, doar pe hârtie, nu este aplicată în într-un mod concret și productiv, creând confuzie și multe probleme atât pentru cetățenii români, cât și angajatorilor lor din Italia”, scrie gazetaromaneasca.com.