Italia-Rusia: „Problema viitorului guvern? Menținerea unei anumite alinieri și înlăturarea suspiciunilor”

R:Cum credeți că se vor schimba relațiile Italia-Rusia?

P.C.După părerea mea, se va încerca menținerea unei continuităţi, deoarece guvernul are nevoie de legitimitate internațională. În plus, având mari probleme în interior, nu va intenționa, în opinia mea, să schimbe această aliniere destul de strânsă cu blocul euro-atlantic. În price caz, acest guvern are o problemă de bază, şi anume menținerea unei anumite alinieri prin reducerea unor suspiciuni, la nivel internațional, vizavi de această schimbare de guvern: de la un guvern pragmatic centrist, cum era cel al lui Draghi, la un guvern de dreapta (chiar dacă s-a atuintitulat de centru-dreapta, pentru a atenua sentimentul unei schimbări prea radicale).

R: În 2014, Meloni a spus că este împotriva sancțiunilor împotriva Rusiei. Când Putin a fost reales ultima dată, l-a felicitat pe președintele rus. Va reuși să-i facă pe oameni să uite de linia sa mai pro-moscovită?

P.C.Acest lucru face parte dintr-o politică de ajustare încă destul de ambiguă a lui Meloni. Pentru că exact aici poate fi criticată mult, în special de cel mai mare partid de opoziție, de Partidul Democrat.

R: Mai sunt apoi aliații lui Meloni, Forza Italia și Liga. Cu siguranţă că nici linia lor nu poate fi definită ca fiind una aspră față de Moscova…

P.C. În opinia mea, și aceste două formațiuni își modifică atitudinea în politica internațională. Aici există un alt punct important și anume cât de echilibrat va reuşi să fie acest guvern în relația sa cu Franța, în special cu Franța și Germania, care în ciuda fluctuațiilor, continuă să mențină şi astăzi o atitudine mai pragmatică și mai deschisă vizavi de ideea de consultări și negocieri cu Rusia.

