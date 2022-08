Italia, penetrată ușor de serviciile secrete ale Moscovei. Un spion rus a pătruns în baza de date NATO

Maria Adela Kuhfeldt Rivera le-a spus celor pe care i-a întâlnit că s-a născut în Peru, dar a fost crescută în Rusia după ce a fost abandonată de mama ei, care a vizitat-o ​​în timpul Jocurilor Olimpice din 1980 de la Moscova. Spioana a fost deconspirată după o anchetă complexă coordonată de jurnaliștii de investigație de la Bellingcat.

Ea a trăit în Malta și Italia. De asemenea, a călătorit în multe alte țări europene. Mai mult decât atât, Rivera a fondat și o afacere cu bijuterii. După ce s-a mutat la Napoli, în Italia, „Maria Adela” a deschis un magazin de bijuterii, transformându-l ulterior într-un loc foarte popular.

Totuși, afacerea ei cu bijuterii nu era chiar ceea ce părea. Unele articole de la firma ei, „Serein”, care au fost descrise drept „fabricate în Napoli”, păreau să fie mai degrabă niște bijuterii ieftine achiziționate de la angrosiștii online din China.

„Maria Adela” a reușit în cele din urmă să devină secretarul unei organizații caritabile locale Lions Club. Organizația era frecventată de persoane care lucrau la Comandamentul Forțelor Comune Aliate NATO din Napoli. Trei cunoștințe afiliate NATO ale „Mariei Adela” intervievate de echipa de investigații au spus că, în rolul său la Lions Club, ea a interacționat cu mulți membri ai personalului NATO. De asemenea, femeia s-a împrietenit cu un număr de ofițeri NATO și a avut interacțiuni sociale frecvente cu aceștia.

„Maria Adela” a avut acces personal direct la mulți ofițeri ai NATO și a marinei americane din Napoli. Totuși, nu este clar dacă a avut vreodată acces fizic la baza NATO. Ea a participat totuși la multe evenimente organizate de NATO sau armata SUA, inclusiv balurile anuale ale NATO, diverse cine de strângere de fonduri și balurile anuale ale Corpului Marin al SUA.

Cei care au intrat în contact cu „Maria Adela” nu cunoșteau adevărata ei identitate. Numele Maria Adela Kuhfeldt Rivera a apărut online încă din 2006. Pașapoartele folosite ulterior de „Maria Adela” au oferit și câteva informații interesante. Numerele lor erau adesea la doar câteva cifre distanță de cele utilizate de alți agenți GRU cunoscuți. GRU este cea mai mare agenție de informații externe a Rusiei.

Pe baza constatărilor din investigațiile anterioare, s-a creat posibilitatea ca „Maria Adela” și o femeie pe nume Olga să fie aceeași persoană. Spionii GRU sunt recrutați frecvent dintre copiii ofițerilor militari de rang înalt, inclusiv cei cu experiență în informații.

Echipa de jurnaliști a reușit să obțină o fotografie nouă a Olgăi Kolobova de la un denunțător cu acces la baza de date a permiselor de conducere a Rusiei. Acea fotografie din 2021 a oferit o potrivire mai convingătoare între chipurile „Mariei Adela” și Olga Kolobova.

