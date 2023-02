Istoria unui aviator legendar. Ioan Milu, de la funcționar la CFR la erou de război și as al aviației

Ioan Milu este una dintre figurile legendare ale celei de-a doua conflagrații mondiale, un om aparținînd unei generații care a trecut prin transformări profunde, de la România Regală la instalarea și consolidarea comunismului.

Probleme cu autoritățile după un denunț anonim

„Aviatorul a intrat și mai mult în atenția autorităților după ce în aprilie, 1950, o persoană agramată și rău intenționată a trimis o sesizare anonimă adresată chiar ministrului forțelor armate al Republicii Populare Române. Cel care a trimis scrisoarea îi cunoștea foarte bine familia și era familiarizat cu satul Dârste. Scrisă agramat și dușmănos, scrisoarea-denunț suna astfel:

”Domnule ministru, prin prezenta vă aduc la cunoștință următoarele fapte ale unui cunoscut ofițer care pînă acum nu sa luat nicio măsură contra lui și nu știu datorită cărui fapt. Este căpitanul de aviație Milu Ioan din Brașov, care nu i sar mai cuveni să poarte haina militară a Republicii noastre. A fost decorat cu crucea de fie cls I și cls II de la germani, are Mihai Viteazul cls III, are pămînt, astea fiindcă a luptat pe frontul de răsărit după cum vă arăt în alăturatul document, ia vedeți fotografiat cu un prizonier rus și acum este mare comunist spune el. Se mai face vinovat de bunurile furate din URSS care lea dăruit la biserica din Dârste ca icoane, sfejnice și bani căl strigă popa că ie sfînt și că să facem ca el să dăruim, ca el lucruri furate. Este adevărat, să întrebați la bisericămpe popa Bîrsan, iar dacă ar ști tatăl lui că eu lam spus pe ficioru său mar tăia că el a dus odoarele la biserică. Așa domnule ministru este adevărat că așa a făcut și acum este decorat și de rus asta fincă a făcut atîta bravură la ei. Îmi fac datoria către Republică că așa am învățat eu, din cărțile lui Stalin”.

Sesizarea era însoțită de mai multe fragmente decupate din articolul „Zburătorii la ei acasă” publicat în revista Aripi Românești din iulie, 1944.”

Alexandru Armă – Aviatorul Ioan Milu, biografia unui as

Editura Evenimentul și Capital

