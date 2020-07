Deși este vorba de un turneu amical, competiția a atras șase nume cunoscute ale tenisului românesc: Irina Begu, Irina Bara, Gabriela Ruse, Jaqueline Cristian, Georgia Crăciun și Miriam Bulgaru care se întorc pe zgură. Câștigătoarea va primi un premiu de 10.000 de dolari și va avea șansa să joace într-un meci demonstrativ de dublu mixt cu Simona Halep, Horia Tecău și Marius Copil

Meciul dintre Begu (81 WTA), câştigătoarea Grupei B, şi Bara (159 WTA), a doua clasată în Grupa A, a început cu o întârziere de o oră şi jumătate din cauza ploii.

A doua semifinală de sâmbătă a avut loc între Gabriela Ruse (177 WTA), câştigătoarea Grupei A, şi pe Jaqueline Cristian (162 WTA), a doua clasată în Grupa B.

Acesta este primul turneu de tenis care are loc în România, iar autoritățile au luat toate măsurile necesare în contextul pandemiei de coronavirus.

Turneul feminin dotat cu premii în valoare de 30.000 de dolari, primului turneu de tenis care are loc în România de la ridicarea restricţiilor impuse în contextul epidemiei de coronavirus, se desfăşoară pe zgură la baza sportivă Winners Sports Club din Cluj-Napoca, respectându-se măsurile autorităţilor care reglementează desfăşurarea competiţiilor sportive în contextul pandemiei de coronavirus.

Accesul publicului este interzis, meciurile fiind transmise live pe postul DigiSport şi pe pagina de Facebook a Sports Festival.

Duminică e programată finala, de la ora 14:00. Meciul demonstrativ de dublu mixt în care vor evolua câştigătoarea turneului, Simona Halep, Horia Tecău şi Marius Copil este programat tot duminică, de la ora 16:30.

Irina Begu se antrenează la Bucureşti, împreună cu alte jucătoare din România, inclusiv Simona Halep, de câte ori are ocazia.

„Cât de cât am revenit la normal, am început antrenamentele, pregătirea fizică, încerc să mă antrenez cât pot de mult ca să recuperez cele două luni pierdute. În cele două luni petrecute în casă, mi-am cumpărat o bicicletă şi am încercat să fac pregătirea fizică acolo”, a spus Irina Begu după ce au fost ridicate restricțiile în contextul pandemiei de coronavirus, potrivit agerpres.ro