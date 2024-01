Ionuț Lupescu, posibilul candidat al PNL pentru Primăria Capitalei

Ionuț Lupescu a purtat deja mai multe conversații în această direcție cu diverse partide și afirmă că, la vârsta sa, se simte pregătit să se implice în sfera politică. Mai mult, e convins că poate aduce o contribuție semnificativă în acest domeniu.

Ionuț Lupescu vrea să fie europarlamentar

Fotbalistul Generației de Aur a declarat că își dorește însă un mandat de europarlamentar, mai degrabă decât unul la Primăria Capitalei. Discuțiile cu partidele interesate sunt deocamdată în faza studiilor sociologice.

„Am spus că vreau, la vârsta asta pe care o am, cred că e o vârstă bună să intru în politică. Dar nu orice. Adică eu îmi știu lungul nasului și încerc să ajut acolo unde cred eu că am o expertiză și am o experiență.

Având acești aproape 10 ani la UEFA, în care am făcut relații internaționale, la secția de fotbal Europa, așa cum sunt 22 de comisii sau mai multe, cred eu că mi-ar plăcea să îmi aduc contribuția și ca un europarlamentar. Dar asta e tot, nu am alte visuri de a ajunge”, a spus Ionuț Lupescu.

Președintele de onoare în cadrul CS Dinamo a punctat că în Parlamentul European simte că își poate aduce cel mai mult contribuția. Și asta pentru că a făcut zece ani la UEFA și știe cum este structurată și condusă. Adică exact ca Parlamentul European, Consiliul European.

„Am vorbit cu mai multe partide. Încă nu am ales culoarea” a spus Ionuț Lupescu.

Fostul fotbalist nu se vede toată viața în sport

Fotbalistul Generației de Aur menționează că a reflectat asupra faptului că mai are două decenii până la vârsta de 75 de ani și că nu își dorește să se limiteze doar la fotbal până atunci.

Deși ar fi dispus să continue în acest domeniu, Ionuț Lupescu afirmă că, în ultimii ani, a resimțit o dorință de a aborda noi direcții în viața sa.

„Când stai și din afara României și ești puțin mai neutru, vezi poate lucrurile diferit, vezi lucrurile bune, mai puțin bune și vezi unde poți să îți aduci tu aportul. Și m-a tot bătut gândul de vreun an și jumătate cu aceste europarlamentare”, a spus acesta, potrivit prosport.ro.

Ionuț Lupescu, președinte de onoare la CS Dinamo

Recent, Lupescu a fost desemnat noul președinte de onoare al CS Dinamo. Poziția a fost anterior ocupată de către legendarul canotor Ivan Patzaichin până la decesul acestuia pe 5 septembrie 2021.

În plus, Ionuț Lupescu s-a alăturat Ministerului Afacerilor Interne acum două luni. Aici are rolul de consultant pentru dezvoltarea infrastructurii sportive și implementarea unei academii de fotbal solide.