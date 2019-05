Demisie-bombă în Justiţie! „Poate că n-am avut eu o bună înţelegere a situaţiei” Breaking news

Judecătorul Ion Popa a afirmat, joi, că motivele pentru care a demisionat din funcţia de secretar de stat au fost strict personale. De asemenea, Ion Popa a mai spus că nu aduce vreun reproş cuiva pentru decizia pe care a luat-o





Magistratul a fost numit în funcţia de secretar de stat în Ministerul Justiţiei prin decizia premierului Viorica Dăncilă, în data de 9 mai 2019, potrivit monitoruljustitiei.ro

Potrivit unui interviu acordat pentru Lumea Juridică, judecătorul Ion Popa a spus că în demisia sa prin care a cerut eliberarea din funcţie nu a invocat nicio nemulţumire din punct de vedere profesional.

Declaratia judecătorului Ion Popa pentru Lumea Juridică:

„Pur si simplu, am cerut eliberarea din functie din motive personale. Asta-i tot. Nu e un secret. Asa scrie si in cerere: 'din motive personale'. Mi-am aratat intreaga multumire pentru ca am fost numit in functie si s-a avut incredere in mine, precum si intreaga mea consideratie pentru activitatea viitoare a ministrului. N-am a aduce niciun repros nimanui, nu e niciun fel de problema. Repet: au fost doar motive personale. E posibil sa fie culpa mea – poate ca n-am avut eu o buna intelegere a situatiei. Asta e. Nu vad ce tragedie ar fi”, a afirmat judecătorul Ion Popa

