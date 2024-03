Politica Ion Iliescu și celebrele sale vorbe de duh: „Sulaina cenăl”







Ion Iliescu a fost unul dintre cei mai inspirați politicieni români când vine vorba de vorbele de duh intrate în ”înțelepciunea” populară. Așa se face că de la ”sula din costele” sale de la Revoluție a ajuns la ”Sulaina cenăl”.

Fostul președinte Ion Iliescu a fost cu adevărat inspirat la capitolul ”vorbe de duh”. A intrat în istorie cu o serie lungă și deloc ușor de uitat. Cuprins de fiorii filosofiei, fostul președinte a cugetat ”pus astfel în lumină, ancorat in sinergia faptelor, recursul la universalitate nu eludează meandrele concretului”.

În general, Ion Iliescu era mult mai aproape de exprimarea neaoș românească. Practic, imediat după Revoluție i-ar fi adresat lui Corneliu Coposu următoarele: ”Doomnu' Copoiu, doooomnuu' Copoiu, nu mai îmi da dom'le cu sula-n coaste!”. Câteva luni mai târziu a apărut si sintagma care a făcut înconjurul României ”măi, animalule!”.

Aceasta a fost adresată unui jurnalist, la Constanța, acolo unde i s-a adresat o întrebare care nu i-a fost pe plac președintelui. Așa se explică și reacția virulentă.

Vorbe de duh inspirate din engleză

Tot o reacție virulentă a avut și în legătură cu Mircea Geoană în 2005. Declarația a fost făcută în fața senatorilor PSD, iar Geoană a avut mult de suferit din cauza ei. ”Mircea Geoana s-a purtat ca un prostănac între cele două tururi de scrutin când s-a dus prin ţară şi a spus că UDMR va merge alături de PSD la guvernare”.

Dar declarațiile lui Ion Iliescu nu se termină aici. La un summit organizat la Istanbul, fostul președinte a ținut să vorbească în engleză. Tema discuțiilor erau drogurile, iar Ion Iliescu urma să spună ”The drugs come with the trucks (n.r. adică drogurile vin cu camioanele).

Doar că a ieșit cu totul altceva, practic o altă replică celebră a lui Iliescu: ”the ducks come from the trucks” (n.r. rațele vin din camioane). Aceasta nu a fost singura dată când fostul președinte și-a exersat engleza.

”Capitalismul de cumetrie” s-a dorit a fi desființat

Acesta a vrut să descrie canalul Sulina la o conferință despre căi navigabile interioare. În acest fel s-a născut ”Sulaina cenăl”. Ulterior acesta a continuat și a punctat că dorește să fie ”les tehnișăn and mor politișăn”.

Și nu în ultimul rând, Ion Iliescu este cel care a inventat celebra sintagmă ”capitalismul de cumetrie. ”Trebuie să spargem acest capitalism de cumetrie care s-a format în România unde un grup de indivizi interesaţi parazitează finanţele statului, naţionalizând pierderile lor şi reţinând profitul”, spunea Ion Iliescu în 2003.