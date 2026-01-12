Ion Cristoiu – Se rupe coaliția? Vin anticipatele?!

În timp ce toată țara stă cu ochii pe castelul Bran, unde Elon Musk pare că s-a costumat în omul invizibil, în București, liberalii au cu adevărat de ce să se sperie. Ruperea Coaliției îi bântuie, iar PSD-ul pare că se pregătește mai degrabă de anticipate decât de rocada guvernării.

Ca de obicei, însă, Ion Cristoiu vine cu un scenariu la care foarte puțini s-au gândit. Îl aflați acum și aici la podcastul EVZ Capital - Cristache & Cristoiu.