Ion Cristoiu: „Mi s-a făcut dor de o lovitură de stat militară. Asta n-am trăit-o”

Jurnalistul Ion Cristoiu a povestit, la emisiunea „100 de minute” de la Antena 3, despre vremurile grele prin care a trecut în cariera sa și despre ce și-ar dori să vadă.





Ion Cristoiu a povestit despre momentele grele ale istoriei pe care le-a trăit pe viu.

„Toată tânăra generație nu va trăi ce am trăit noi. Am avut un mare noroc. Am trăit cele mai tulburi vremuri. Am prins Revoluția. În primul rând, am trăit două regimuri. Am prins bombardamentele NATO, mineriadele. Să vezi căderea unui om ca Ceaușescu. Teroriștii, mineriadele.”, a spus Ion Cristoiu.

El a mai spus că nu i-ar displace dacă ar vedea o lovitură de stat militară, din simplul fapt că „asta n-am trăit-o”.

„Gândiți-vă pe câți i-am cunoscut. Lucrurile s-a așezat în România, din nenorocire pentru presă, în sensul în care sunt alegeri, cade Guvernul, nu se întâmplă nimic. Nu sunt lovituri de stat. Mi s-a făcut dor de o lovitură de stat militară. Asta n-am trăit-o”, a declarat Ion Cristoiu.

