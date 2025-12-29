Ion Cristoiu aruncă bomba: „Decembrie '89 a fost un talmeș-balmeș bine regizat”

În această ediție specială, jurnalistul și istoricul Ion Cristoiu rupe tăcerea asupra evenimentelor din Decembrie 1989, prezentând concluziile explozive din noua sa carte. Alături de moderatorul Mirel Curea, discuția demontează mitul „revoluției spontane” și analizează mecanismele fine ale preluării puterii. 🔥 Revoluție sau Lovitură de Stat? Cum a susținut revista Zig Zag încă din 1990 teza loviturii de stat și de ce această perspectivă este confirmată de istorie 30 de ani mai târziu.

📺 Manipularea prin „Direct”: Premiera mondială a manipulării planetare prin televiziune – de la evenimentele din București la marile crize internaționale. 🗺️ Cele 3 drumuri ale puterii: Traseele exacte urmate de Ion Iliescu, Petre Roman și Dumitru Mazilu în ziua de 22 decembrie și cum s-a intersectat destinul lor pentru a prelua controlul.

🇦🇫 Paralele Șocante cu Afganistanul: Ion Cristoiu explică teoria sa despre retragerea americană și preluarea puterii de către talibani – un alt exemplu de „haos organizat” și înțelegeri secrete, similar cu decembrie '89. 🕵️ Amintiri din presa anilor '90: Presiunile, riscurile și curajul de a pune la îndoială varianta oficială într-o perioadă tulbure.

📜 Portrete Istorice: Fidel Castro, Nicolae Ceaușescu și psihologia liderilor în momentele prăbușirii regimurilor lor.