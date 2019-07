Liberalii, care îl susțin pe actualul președinte pentru un nou mandat, se dau peste cap chiar dacă Ludovic Orban spune că nu are niciun fel de emoții în ceea ce privește contracandidatul lui Iohannis. „Dintre liderii PSD în poziția cea mai bună este Gabriela Vrânceanu Firea. Noi am lucrat cu trei case de sondare și n-am dat publicității rezultatele, pentru că noi nu facem sondaje ca să manipulăm opinia publică. E adevărat, însă, că Firea este în descreștere masivă în București, în schimb în țară și-a prezervat procentele”, a declarat liderul liberal. Potrivit acestuia, Iohannis are, în intenție de vot, 45%, în funcție de contracandidat, și peste 40%, indiferent de candidat. Gabriela Firea are o încredere de 35%-38%. În ceea ce privește USR PLUS, care dă emoții liberalilor, Orban a mai făcut un apel către ei să nu-și pună candidat, să nu fărâmițeze zona electoratului anti-PSD.

Traian Băsescu crede că Iohannis va avea un șoc dacă intră în turul doi cu Barna sau Cioloș. „Dacă în turul doi ajung Dan Barna/Cioloș cu Iohannis, el va avea un mare șoc. Cel puțin 50% dintre PSD-iști îi vor da votul lui Dan Barna. Iohannis va trebui să încerce să nu-și mai ostilizeze electoratul PSD. Dan Barna nu a fost atât de critic la adresa PSD, cum a fost Klaus Iohannis”, spune fostul președinte.

Asta crede și deputatul USR Claudiu Năsui, că social-democrații vor vota cu Dan Barna. Acesta nici nu ia în calcul că Cioloș ar putea fi candidatul alianței. „Dan Barna va intra cu siguranță în turul al doilea. Aici avem o mare masă de votanți, cei care votau până acum PSD, care zicem noi că vor vota anti-Iohannis”, a declarat Năsui, la Realitatea TV.

Te-ar putea interesa și: