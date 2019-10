În fața ziariștilor, el a precizat că România va propune o femeie pentru poziția ce-i revine în echipa Ursulei von der Leyen.

„Doamna președinte desemnată Ursula von der Leyen este foarte îngrijorată pentru situația care s-a creat. Avem un guvern interimar care nu va nominaliza un comisar. Comisia se grăbește, chiar dacă este o amânare până la 1 decembrie, care nu este din cauza noastră, dar situația este una complicată și sper să găsim soluții”, a declarat Klaus Iohannis, subliniind, totodată că ar fi o eroare gravă din partea României dacă n-ar trirmite propunerea la timp și, astfel, ar bloca numirea viitoarei Comisii.

Președintele a explicat cum ar trebui să se prezinte viitorul comisar european din partea României. În opinia sa este nevoie de o persoană integră, competentă în domeniul în care urmează să-și desfășoare activitatea

„Doamna von der Leyen a subliniat și la discuția pe care am avut-o că își dorește foarte mult ca România să desemneze o doamnă. (…) Rugămintea a fost să accelerăm procedura”, a precizat Iohannis.

„Este clar că avem nevoie o persoană integră, care are cunoştinţele necesare pentru a umple poziţia de comisar european, o persoană care sigur ar reprezenta într-un fel şi România în Comisie într-un sens pozitiv. Noi avem oameni competenţi, avem profesionişti, haideţi să-i selectăm şi să-i trimitem la Bruxelles. Doamna preşedinte ales von der Leyen a subliniat şi la discuţia pe care am avut-o ieri că îşi doreşte foarte mult ca România să desemneze o doamnă pentru poziţia de comisar pe Transporturi. Nu am intrat în discuţie pe nume”, a precizat şeful statului.

În intervențiile sale de la Bruxelles, din aceste zile, președintele Klaus Iohannis a menționat că nu va accepta ca un Guvern demis, PSD, să facă propunerea pentru comisarul european. El a spus că nominalizarea va fi făcută de viitorul Executiv și și-a exprimat speranța că Parlamentul României va învesti cât mai repede un alt Cabinet.

Te-ar putea interesa și: