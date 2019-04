Una din temele propuse de Iohannis la referendum este prevăzută în Constituţie şi spune că: „Cetăţenii nu pot avea initiativă legislativă în privinţa amnistiei şi graţierii”

Candidatul la europarlamentare din partea PSD, Chris Terhes, scoate în evidenţă un aspect foarte important: Constituţia prevede la art. 74 alin. (2) că: „Nu pot face obiectul iniţiativei legislative a cetăţenilor problemele fiscale, cele cu caracter internaţional, amnistia şi graţierea”.





Aşadar, iată ce scrie Chris Terhes despre această temă pentru Referendum: "Dacă cetăţenii nu pot avea iniţiativă legislativă în privinţa amnistiei şi graţierii, înseamnă ca nu pot avea nici în privinţa iniţierii amnistierii ori graţierii unora, nici în privinţa interzicerii amnistierii ori graţierii altora".

Chris Terhes: "Temele pentru referendum propuse de Presedintele Iohannis demonstreaza dispretul sau atat fata de Constitutie, cat si fata de drepturile si viata omului.

Prima tema pentru referendum spune ca e "Interzicerea amnistiei și grațierii pentru infracțiuni de corupție".

Constitutia prevede la art. 74 alin. (2) ca "Nu pot face obiectul iniţiativei legislative a cetăţenilor problemele fiscale, cele cu caracter internaţional, amnistia şi graţierea".

Prin urmare, daca cetatenii nu pot avea initiativa legislativa in privinta amnistiei si gratierii, inseamna ca nu pot avea nici in privinta initierii amnistierii ori gratierii unora, nici in privinta interzicerii amnistierii ori gratierii altora.

Tema propusa de Iohannis este pur populista, insa prin alegerea ei Presedintele si-a demonstrat dispretul fata de drepturile si viata romanilor.

Cum sa interzici amnistia si gratierea pentru fapte de coruptie, dar sa fii de acord cu amnistia ori gratierea pentru omor, terorism, proxenetism, viol, grup infractional organizat, infractiuni contra vietii?

Am mai spus ca pentru Presedintele Iohannis drepturile romanilor nu valoreaza nimic, lucru dovedit de actiunile si afirmatiile sale de cand este presedinte. Acum a demonstrat ca, pentru aspiratiile sale populiste tiranice, nici viata acestora nu valoreaza mare lucru.

Romania si romanii chiar merita mai mult de la un presedinte!", a scris pe social media candidatul la europarlamentare.

