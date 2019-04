Iohannis răspunde refuzului PSD - ALDE: „Să refuzi o discuție la dialog, parcă este cel puțin ciudat”

Președintele Klaus Iohannis a făcut declarații, miercuri, referitoare la consultările de la Cotroceni cu partidele politice pe tema referendumului pentru justiție.





„Este o consultare cu foarte multă deschidere din partea mea. Consider că dacă am convocat un referendum care are temă centrală justiția, integritatea, lupta anticorupție și situația din Justiție acum, se tot discută și se tot discută și din păcate multe chestiuni sunt chiar foarte negativ prezentate chiar de sistemul de Justiție, atunci o discuție se impune.

Sigur, sunt dispus, în marja acestor consultări, să discut și alte teme cu care vin reprezentanții partidelor. Și, probabil, unii mă vor întreba de referendum sau vor veni ei cu abordări proprii, dar încă o dată, tema este situația justiției.

Faptul că unii nu vor să vină la discuții cu Președintele României, ce să zic? Mi se pare de-a dreptul ciudat. Sigur că nu oblig pe nimeni. este o ofertă.

Să refuzi o discuție la dialog, parcă este este cel puțin ciudat. Deci, în continuare, chiar dacă unii au spus că nu vin, dacă se răzgândesc sunt bine-veniți. Eu îmi doresc un dialog real cu partidele parlamentare și asta este important să subliniem și vom avea un dialog, zic eu, foarte bun”, a mai declarat președintele Iohannis.

