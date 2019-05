Momente hotărâtoare pentru războiul dintre palate. Ce șanse există pentru stingerea tensiunilor din triunghiul Iohannis-Dragnea-Dăncilă

Zilele următoare se pot dovedi a fi decisive în soluționarea sau amplificarea conflictelor dintre PSD și președintele Klaus Iohannis. Premierul Viorica Dăncilă așteaptă motivarea respingerii nominalizărilor de miniștri.





În zilele următoare s-ar putea decide soarta războiului dintre PSD și președintele Klaus Iohannis. Premierul Viorica Dăncilă așteaptă, săptămâna viitoare, să afle de ce Președintele a respins propunerile de miniștri. Prim-ministrul a anunțat că îl va suna pe șeful statului pentru a afla motivele care au stat la baza acestei decizii, informează Antena 3.

Viorica Dăncilă spunea că imediat după Summitul de la Sibiu îl va contacta pe Președinte cu privire la refuzul numirii lui Nicolicea la ministerul Justiției. De obicei, Președintele motivează deciziile, însă în această situație nu s-a întâmplat.

Premierul Dăncilă a spus că nu este de acord cu restructurarea Guvernului. Aceasta a spus că nu e de acord cu restructuarea Guvernului făcută prin Parlament.

„În CEX, mai mulţi colegi au vrut restructurare, inclusiv domnul Dragnea. Au insistat mai mulţi colegi pentru restructurare, dar asta arată că există democraţie în partid. Fiecare îşi spune punctul de vedere. Eu am avut propria mea opinie şi aceasta a fost să nu trecem Guvernul prin votul Parlamentului.

Discut cu domnul Dragnea, ne consultăm, e preşedintele partidului, e normal să avem discuţii pe fiecare proiect. Eu nu am fost de acord cu restructurarea Guvernului. De ce? Pentru că eu am considerat că trebuie să mergem pe calea normală. Am pornit de la două aspecte: nu vreau Guvernul Dăncilă 2, vreau să avem acelaşi Guvern. Al doilea motiv e legat de afirmaţiile preşedintelui Iohannis, potrivit cărora se va simţi ocolit şi va merge la CCR, deci iar se va ajunge la o situaţie de blocaj. Al treilea aspect: am considerat că Guvernul funcţionează aşa cum e acum.”, a declarat Viorica Dăncilă.

Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat că nu vede altă soluție mai bună decât restructurarea guvernamentală pentru a evita potențialele respingeri ale președintelui.

„Eu îi doresc succes doamnei Dăncilă. Nu cred că va primi vreun răspuns de la Iohannis. Nu-l interesează pe Iohannis. Nu respectă nimic. Eu i-am spus şi îi spun în continuare: când se va hotărî să facem remanierea prin Parlament, nedepinzând de Iohannis, atunci se va întâmpla. Dacă nu, o să stea cu Guvernul şchiop cât o să stea Iohannis la Cotroceni. E singura variantă (n.r. restructurarea guvernamentală cu vot în Parlament), după părerea mea. Iohannis nu va accepta niciodată. Poate să vină cu 10 propuneri primul-ministru, le va respinge pe toate”, a afirmat Dragnea.

Loteria Romana, surpriza COLOSALA! Ce au pregatiti pentru tragerea de AZI

Pagina 1 din 1