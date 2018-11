Klaus Iohannis, ATAC DEVASTATOR la Guvern, după raportul MCV: „România s-a ÎNTORS în urmă cu 11 ani”

Președintele României, Klaus Iohannis, a avut o reacție extrem de dură după raportul MCV și Rezoluția din Parlamentul European, precizând că sunt două note foarte proaste.





„Aceste două chestiuni reprezintă într-adevăr două note foarte, foarte proaste pentru actuala guvernare Dragnea - Dăncilă, această guvernare pe care o consider un accident al democrației românești, și în rezoluția Parlamentulu European și în raportul MCV apar aceleași lucruri.

„România s-a întors acolo unde era acum 11 ani”

Majoritatea românilor, și eu, și alții dorim să fim europeni, să costruim o democrație solidă. Din nefericire, acest accident al democrației care este guvernarea Dragnea - Dăncilă are cu totul și cu totul alte intenții, de exemplu pe Legile Justiției, care ne aduc deservicii majore”, a declarat Klaus Iohannis.

Președintele a continuat tirul de acuzații, menționând că, în contextul raportului MCV și impunerea unor recomandări, Executivul are altă preocupare, aceea de a-l scăpa pe Liviu Dragnea de dosare

„Observam cu totii, cu mare ingrijorare, ca acesti guvernanti se fac ca ploua, ei au alte preocupari, singurul obiectiv al acestei guvernari Dragnea-Dancila este sa-l scape pe Dragnea de inchisoare de dosare, orice altceva pentru ei nu conteaza. E clar daca acestea e singurul obiectiv, nu ii mai intereseaza nici Europa, nici romanii. E clar ca aceste doua documente trebuie citite cumva ca sa inteleaga toata lumea. Ele ne spun ca Romania s-a intors acolo unde a fost acum 11 ani, inainte de adearare, ori asa ceva nu ne am dorit pentru Romania. Acesta e un prim rezultat al acestei guvernări: au sters cu buretele tot efortul si rezultatele din cei 11 ani de când am aderat la UE. Sper sa se trezeasca din ce in ce mai multi policieni din Romania la realitatea, in special cei care sunt in Parlament sa traga concluziile de rigoare si sa actioneze in continuare”, a declarat Klaus Iohannis.

Revocarea procurorilor, analizată în lumina recomandărilor MCV

Iohannis a mai precizat că va analiza propunerile ministrului Justiție, cu privire la revocarea lui Augustin Lazăr și numirea în fcunția de procuror șef la DNA a Adinei Florea prin prisma noilor recomandări din raportul MCV.

„Le voi analiza și în lumina acestor recomandari", a declarat președintele.

Propunerea lui Ciamba, o notă pozitivă

Totodată, președintele a salutat numirea lui George Ciamba pentru portofoliul Afacerilor Europene

„Acum câteva săptămâni se făcea mare tam-tam cu remanierea gvernamentală. Au lăsat-o mai moale și acum se face o remaniere cu târâita, unul câte unul este lăsat să plece și este înlocuit cu cineva propus de partid. Se pare că voi primi două propuneri, din care una va fi analizată foarte foarte repede. Mă voi strădui să dau un răspuns rapid, este vorba de ministrul Afacerilor Europene. Nu știu de ce a demisionat ministrul Negrescu... Propunerea care a fost făcută mi se pare una pe care o voi citi într-o notă pozitivă. Cu domnul Ciamba am mai lucrat", a spus Klaus Iohannis.

