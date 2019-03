Iohannis a luat decizia despre referendum. Ce va face președintele în continuare. Breaking News

Președintele Klaus Iohannis a avut consultări, marți, cu reprezentanți ai societății civile pe tema referendumului pentru justiție.





La ieșirea de la consultări, reprezentanții societății civile au declarat că președintele va iniția procedura de referendum în aceeași zi cu alegerile europarlamentare.

„Noi ne-am dus să solicităm demararea acestui Referendum. Am primit această veste bună că se va face, cert va fi în ziua alegerilor europarlamentare. Noi am propus alte trei întrebări, însă nu am avut timp să le discutăm astăzi. Cele trei întrebări pe care le-am avansat și le-am propus privesc înăsprirea legislației penale, o a doua întrebare care face referire la inițiativa fără penali și a treia întrebare care face referire la modul în care se legifereaă pe legile justiției și pe codurile penale.

Klaus Iohanni a dat mai multe argumente pentru demararea acestui referendum și anume atacurile continue la independența justiției, lupta anticorupție, atacuri la valorile europene și ale statului de drept. A spus că a luat în calcul niște analize și studii. Ține cont de toate riscurile și o să și le asume”, a declarat un reprezentant al societății civile.

La întâlnire au participat reprezentanţi de la: Funky Citizens, Expert Forum, Centrul de Resurse Juridice, Iniţiativa România, Asociaţia Decembrie 89, FreedomHouse România, Centrul Român de Politici Europene, Asociaţia Pro Democraţia, Centrul pentru Inovare Publică, Geeks for Democracy, #Rezistenţa, Vă Vedem din Sibiu, Curaj înainte, Umbrela Anticorupţie Cluj-Napoca, VeDem Just, Active Watch, Consiliul Tineretului din România, Grupul pentru Dialog Social, Corupţia Ucide, dar şi jurnalistele Emilia Şercan şi Mădălina Roşca.

Preşedintele declara marţea trecută că este „aproape hotărât” să convoace referendum naţional pe 26 mai, odată cu alegerile europarlamentare.

Miercuri, preşedintele Klaus Iohannis va avea o întâlnire cu reprezentanţi ai autorităţii judecătoreşti şi ai asociaţiilor profesionale ale magistraţilor pe tema situaţiei actuale din sistemul judiciar, informează Agerpres.

