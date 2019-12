Naționala de handbal a României a cedat în fața Rusiei, scor 18-27, azi dimineață, în primul meci disputat de „tricolore” în Grupele Principale ale Campionatului Mondial de Handbal. Marți, de la ora 13.30, România va înfrunta reprezentativa Suediei, iar selecționerul Tomas Ryde a anunțat că prezența Cristinei Neagu a devenit incertă.

„Cristina este obosită acum, e normal să fie aşa. A jucat cu Spania, cu Senegal, cu Muntenegru, a fost pe teren cu Ungaria, astăzi iarăşi. E obosită şi nu mai are energie. Ea a făcut enorm de multe lucruri pentru echipă, dar azi nu a putut şi am vorbit despre acest lucru înainte, dar şi pe parcursul jocului. I-am zis să-şi potolească creierul, să gândească şi să vorbească pozitiv. Ştiu că îi e greu, că ea are dorinţă, dar trebuie să o facă”, a spus selecționerul, conform gsp.ro.

