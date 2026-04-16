Intr-o lume cu prea multe ”narative”, adevărul ”rămâne de văzut”…

Există o sintagmă care, fără să atragă prea mult atenția asupra ei, a ajuns să fie una dintre formulele cele mai folosite ale epocii noastre televizate. O auzi la finalul analizelor economice, al comentariilor sportive, al discuțiilor geopolitice, al dezbaterilor despre sănătate, climă, societate. Se spune calm, cu un aer de echilibru intelectual, după minute sau uneori ore întregi de explicații docte: „rămâne de văzut”.

Este, aparent, o concluzie modestă. Dar tocmai această modestie aparentă ascunde ceva mai profund despre felul în care trăim astăzi. Omul contemporan este probabil cel mai informat om care a existat vreodată. Are grafice, statistici, institute de cercetare, universități, experți, think-tank-uri, algoritmi care analizează date în timp real. Fiecare eveniment este comentat imediat, fiecare fluctuație economică este interpretată, fiecare meci de fotbal devine obiectul unor analize sofisticate despre strategie, psihologie și probabilitate.

În jurul fiecărei întâmplări se formează instantaneu o rețea densă de explicații.