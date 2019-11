„Cred că mă urăște pentru că de fiecare am fost un om vertical și că am dus până la capăt ceea ce am crezut. Nu am fost un om care să ia ordine, ci am considerat că trebuie să vorbim și să ne ascultăm reciproc, nu să vină ordinul dintr-o parte, pentru că nu este dictatură. De fiecare dată când nu am fost de acord, am spus că nu sunt de acord cu acest lucru” a spus Viorica Dăncilă, la Antena 3.

De asemenea, Dăncilă a mai spus că a avut o discuţie la Cotroceni cu Iohannis

„O să vă relatez un aspect. Am discutat cu domnul Iohannis despre preluarea președinției rotative a Consiliului Uniunii Europene. Foarte importantă pentru România. Am deținut pentru prima dată președinția rotativă, un element care pentru noi ca țară, era foarte important, un element pe care trebuia să- tratăm cu toată seriozitatea și toți să acționăm în aceeași direcție pentru că era imaginea de țară. Am fost la Cotroceni și am vorbit despre stadiul pregătirilor. I-am spus domnului Iohannis atunci că suntem foarte bine pregătiți, că deținem președinția din umbră în timpul președinției austriece, că avem dosare pregătite pe fiecare minister în parte și că vom avea o președinție de succes. A spus: Bine, dar la trei zile, a fost acea declarație în care același președinte Iohannis a spus că nu suntem pregătiți și ați văzut că Finlanda s-a oferit ca să preia președinția rotativă. Ba mai mult, dacă era un semn de întrebare, cât de mic, puteam să-i răspund, să-i dau toate detaliile. Am urmărit de aproape fiecare lucru, fiecare aspect, fiecare dosar, veneam dintr-o instituție Europeană, deci știam ce înseamnă președinția rotativă. Nu este prima dată. Această schimbare de opinie, aceste ieșiri neașteptate „, a declarat Viorica Dăncilă.

