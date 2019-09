Codrin Ștefănescu a scris că a înțeles, împreună cu Viorica Dăncilă, că sunt înconjurați de „dușmani fără milă și lipsiți de scrupule”.

„Astazi m-am intalnit cu Viorica Dancila. Am discutat cu presedintele PSD despre situatia partidului. Despre tradari, tradatori si complicitati. Am analizat impreuna care sunt adversarii PSD si care sunt posibilii aliati. Si am inteles amandoi ca suntem inconjurati de dusmani fara mila si lipsiti de scrupule. Fiecare dintre acestia dorind sa rupa PSD in bucatele. Sunt chiar ajutati sa faca asta. A fost o discutie intre patru ochi in care s-au tras multe concluzii. Cea mai importanta este aceea ca trebuie sa ne unim cu totii fortele. Acum, la greu!”, a scris Codrin Ștefănescu pe Facebook.

Te-ar putea interesa și: