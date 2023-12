Instagram, acuzată de furt. O companie a dat în judecată Meta

Instagram este acuzată de furt de către aplicația defunctă Phhhoto. Aplicația de fotografie a acuzat Instagram că a copiat principala sa caracteristică. Mai exact, Phhhoto susține că anumite caracteristici folosite de Meta îi aparțin.

Instagram, acuzată de furt

Phhhoto a fost lansată în iulie 2014. Ajunsese la 10 milioane de utilizatori înregistrați în decurs de doi ani. Tehnologia Phhhoto le-a permis utilizatorilor să țină apăsat butonul de declanșare al camerei de pe smartphone și să captureze cinci cadre „într-un singur burst de fotografiere”. Acestea puteau fi încorporate într-un GIF sau video scurt.

În aprilie 2015, se pare că Instagram a întrerupt colaborarea cu Phhhoto. Apoi a lansat o clonă numită Boomerang. A fost integrată în populara funcție Instagram Stories.

Până în 2017, Phhhoto a fost nevoit să-și închidă aplicația. Patru ani mai târziu, în 2021, aplicația acum defunctă a dat în judecată Meta pe motive de antitrust.

Phhhoto susține că Meta s-a prefăcut

Phhhoto susține că Meta s.a prefăcut simulând interesul pentru colaborare, pretinzând că a descărcat și copiat principala sa caracteristică de fotografie animată sub numele de Boomerang și a ascuns numele din rezultatele căutării și API-ul Instagram. Phhhoto susține că acțiunile Meta au condus efectiv la faliment.

Potrivit companiei, Meta ar fi inițiat anterior o discuție pentru a integra Phhhoto, dar fondatorii aplicației susțin că acest efort aparent a fost doar un spectacol. În schimb, procesul susține că Facebook dorea să elimine concurența și să determine Phhhoto să-și închidă afacerea, încălcând legea federală antitrust.

Instagram, aplicația companiei Meta, la proces

La începutul acestui an, judecătorul federal U.S. District Judge Kiyo Matsumoto din Brooklyn, New York, a respins acțiunea în justiție a Phhhoto împotriva Meta deoarece acuzațiile se refereau la anul 2016, în afara perioadei de patru ani pentru care acționează plângerile antitrust.

Cu toate acestea, Reuters raportează că avocații Phhhoto au cerut săptămâna trecută unei curți de apel din SUA să reînvie acuzațiile sale legale împotriva Meta. Avocatul lui Phhhoto a susținut că Meta a „ascuns” în mod fraudulos modificarea algoritmului său.