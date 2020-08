Epidemia de coronavirus i-a afectat pe foarte mulți artiști celebri care au fost nevoiți să renunțe la contracte și spectacole.

Ei au fost obligați să facă multe sacrificii. Un astfel de caz a fost și cel al celebrei artiste Inna. Ea fost nevoită să facă sacrificii materiale pentru a asigura familiei ei existența în timpul epidemiei de COVID-19.

Artista a evitat o perioada să se întâlnească chiar și cu membrii apropiați ai familiei, mama și bunica ei, din cauza pandemiei de coronavirus. Artista a dezvăluit motivele pentru care nu s-a văzut cu familia, dar și despre neliniștile ei.

“Am avut un concert la Chişinău. Chiar cu o săptămână înainte de carantină. Mi-a fost teamă să merg acasă. Eu stau în casă şi cu mama şi cu bunica mea, care e mai în vârstă. Nu am mai vrut să merg la ele. Am participat la un concert de vreo 3.000 de oameni şi mi-a fost teamă. Zilele trecute a fost pentru prima dată când am văzut-o pe mama după vreo două luni. E foarte important să ascultăm de autorităţi”, a declarat Inna.

„Iar pentru iubire, nu am pus niciodată limite”

Inna a mărturisit că atunci când iubește, sentimentul este unul la cote maxime pentru ea. „Mi-am ascultat întotdeauna inima, instinctul. Iar pentru iubire, nu am pus niciodată limite. Tocmai pentru că îmi place să trăiesc iubirea la intensitate maximă”, potrivit cancan.ro.