De asemenea, femeia a mai spus că amanta și rudele monstrului din Caracal traficau fete în diverse țări. Chiar şi pe ea, Dincă a încercat s-o abuzeze, dar nimeni nu a crezut-o.

„El a zis într-un timp că merge la Poliție…ca să-mi iau actele să mergem la un trai mai bun. În Italia, la Milano. Să mergem acolo, să stăm la Nana, că așa o cheamă pe fii-sa, Nana… Are alt nume, Daniela, dar eu o știu de Nana”, a spus menajera lui Gheorghe Dincă.

Femeia a povestit cum Dincă trafica fete pe care le trimetea în Italia pentru prostituţie

„ A luat-o pe una… A venit cu o fată… 19-20 de ani. Era slăbuță. A venit cu a doua. Șatenă și cu broboane pe față. Aialaltă tot la fel. Trei fete au venit. Le-a adus fiul lui Gheorghe Dincă! Le-a trimis în Milano, în Foggia, în Bari… la prostituţie. Nu e moartă nici Alexandra, nici asta… Luiza! Nu sunt moarte. Fetele nu sunt moarte, sunt duse de ei… El ia vina asupra lui. Pentru concubină, pentru ăștia și pentru nevastă-sa!”, a spus femeia.

„Acum 10 ani de zile am fost cu socrul meu, cu cumnații mei și m-a luat ca bucătăreasă, să gătesc. Le-am gătit două luni de zile, până mi-a făcut avansuri, cum se spune. Mi-a zis că îmi dă o sumă de bani dacă mă culc cu el, i-am spus că nu și am plecat. M-am mai întâlnit cu el, dar nici bună ziua, nici nimic… Știa toată lumea că are bani și mi-a fost frică… Eu, când s-a luat de mine, i-am spus soacrei mele, dar nu m-a crezut. A spus că nu se ia de mine, că la banii lui, poate să aibă orice femeie”, a povestit femeia la RTV.

