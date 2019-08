Dosarul crimelor de la Caracal poate scoate la iveală legătura criminalului Gheorghe Dincă cu mediul politic, susține unchiul Alexandrei, Alexandru Cumpănașu. El a declarat că adevărații vinovați riscă să nu fie prinși și nu este de acord ca mecanicul să rămână țap ispășitor.

Cumpănanşu a mai declarat că Alexandra şi Luiza nu au fost date în consemn la frontieră de la începutul cazului, ci după aproximativ două zile. De asemenea, unchiul Alexandrei aduce acuzaţii dure procurorilor şi poliţiştilor pe care îi consideră complici în acest caz.

„După aproximativ 2 zile. A fost lamentabil. De asta cred că polițiștii și procurorii sunt complici. Eu nu cred în prostia lor că sunt incompetenți. Eu cred că unii dintre ei sunt complici cu acest individ care nu este doar un bătrânel simplu din Caracal. Dacă o să reușesc, o să vedeți că e bine conectat la mediul politic de mult timp. Oricât de putin timp ai avut la dispoziție, asta nu a fost constată la început? Nu mai spun că acei criminaliști nu erau îmbrăcăți corespunzător. Avem 1000 de alte elemente care înainte de intrarea la față locului ne duce cu gândul spre complicitate. Uităm de unde a început. Uităm 112, cum și-a bătut joc procurorul. DIICOT nu are o problemă, singură problema este că nu a venit raportul IML. Sper că mâine să se comunice. Mâine am o întâlnire cu cei de la DIICOT pentru a lămuri care sunt pașii. Până acum nu mi s-a comunicat că nu ar fi de acord cu așa ceva”, a mai spus unchiul Alexandrei.

Alexandru Cumpănașu a vorbit și despre durerea prin care trec părinții Alexandrei care nu știu dacă își pot plânge copilul la mormânt.

„Nu am mai vorbit azi cu părinții Alexandrei dar pot să pun ce mi-au spus ieri. Au atâta dreptate în simplitatea mesajului lor. Oamenii ăștia mi-au spus un lucru foarte simplu și anume ,,eu nu vreau decât să știu că dacă mă duc la mormânt îmi plâng copilul meu”. Eu acum nu am încredere totală în nimeni. Ce încredere să mai am? Sunt oameni care au lucrat pe omoruri și sper că nu își vor face datoria doar pe crime, ci vor prinde întreagă rețea. Nu e vorba despre criminal. Dacă se va dovedi că Alexandra este moartă, el nu acţionat de capul lui. Lăsăm sute de fete la dispoziția unor nemernici să își vadă de lucru? Dacă nu îi prindem acuma pe cei din Caracal, din clanurile mafiote, dacă nici acum nu vor fi prinși și rămâne țap ispășitor Dincă, atunci vom avea de-a face cu o neîncredere totală în instituţii. Să vedem cine sunt complicii, sunt 1000 de indicii în sensul ăsta”, a spus Alexandru Cumpănaşu la România TV.

Șeful DIICOT, Felix Bănilă, a declarat, în cadrul unei conferințe de presă: „Încă din datele de 15 aprilie, mă refer la prima victimă de 18 ani, și respective 25 iulie 2019, cele două victime au fost introduce în aplicația de dispăruți a Poliției Române, respectiv în sistemul informatic Schengen și sunt date în urmărire atât la nivel național, cât și internațional”.

