O școlăriță din Rusia, care a devenit faimoasă pe rețelele de socializare când a afirmat că la vârsta de 13 ani, un băiețel de zece ani a lasat-o însărcinată. Acum așteaptă acum un al doilea copil. Un caz asemănător s-a înregistrat recent și în România.

Daria Sudnișnokiva, în vârstă de 13 ani când și-a conceput prima fiică, discută acum cu cei 650.000 de adepți ai ei dacă ar trebui să avorteze. Le-a spus adepților ei că este din nou însărcinată, acum la vârsta de aproape 15 ani. Ea a născut copilul Emilia în august anul trecut – dar le-a spus fanilor că tot „i-a ruinat viața”.

Daria Sudnișnokiva spune că analizele sale arată că este din nou însărcinată în șase săptămâni și că a văzut-o un ginecolog. Școlărița, care se lăudă cu 5.000 de lire sterline pe câștiguri lunare din promoțiile și publicitatea pe rețelele sociale, a declarat pentru un canal online Telegram: „Tatăl acestui copil este Maxim, pentru că în ultimele cinci sau poate chiar opt luni mi-a fost partener.

Viol sau sex liber consimțit

„Nu știu ce să fac, chiar nu știu. Nu mă pot decide cu privire la avort, pentru că nu știu exact câte săptămâni are bebe. Dacă sunt într-adevăr șase săptămâni, este deja un făt. Dar nu pot avea acest copil pentru că îmi dau seama în mod clar că nu sunt în stare să cresc un alt copil. Am deja unul. Nu voi avea timp pentru al doilea.”, a mai spus Daria Sudnișnokiva. Fiica ei Emilia – sau Milia – are 11 luni.

Ea a devenit inițial faimoasă după ce a susținut la televiziunea națională că „iubitul” ei de atunci a lăsat-o însărcinată la vârsta de zece ani, ceea ce experții ruși au spus că este biologic „imposibil”. Ea le-a spus fanilor că prima ei fiică și-a „stricat viața”

Mai târziu, ea le-a spus poliției că, de fapt, a rămas însărcinată după ce a fost violată de un băiat, în vârstă de 15 ani, pe o casă de scări, dar a fost prea rușinată să recunoască acest lucru. O anchetă penală este în desfășurare.

Daria Sudnișnokiva a insistat să păstreze copilul și și-a transformat popularitatea într-o afacere de succes, lăudându-se cu câștiguri de 12 ori mai mari decât salariul mediu lunar pentru adulți din regiunea sa, Krasnoiarsk. Are 650.000 de adepți pe Instagram și a acumulat peste un milion pe TikTok, dar acest cont este blocat în prezent după plângeri pe care le are minoră.

Cine este tatăl?

Daria Sudnișnokiva a povestit cum au reacționat mama ei Elena, în vârstă de 36 de ani, și iubitul ei când a spus că este însărcinată: „A fost profund șocată și a spus: Să te bat cu o centură sau …? Am spus – „Nu, te rog”. „Apoi a întrebat:„ Cine este tatăl? ” Am spus – „Maxim”. ”

Apoi i-a spus Daria Sudnișnokiva să facă un test și să vadă un medic. „La naiba. Încă nu-mi vine să cred asta ”, a spus adolescenta.

Ea a repostat un mesaj al iubitului ei, care scria: „Ești atât de proastă… Ai rămas însărcinată și afirmi că acesta este copilul meu. Nu ai deloc creier… ”

Darya a spus că de atunci și-a cerut scuze, dar a replicat criticilor ei care le-au spus verde-n față: „De ce spuneți că o fată este o curvă atunci când face sex cu PRIETENUL SĂU, în care are încredere? Am luat pastile contraceptive, dar NU AU FUNCȚIONAT!”