Jimmy Carter, fostul președinte în vârstă de 95 de ani, a recunoscut că fiul său a fumat marijuana alături de cântărețul Willie Nelson pe acoperișul Casei Albe, acum 40 de ani. Cel de-al 39-lea președinte al Statelor Unite a făcut această confesiune într-un nou documentar care îi este dedicat, intitulat „Jimmy Carter: Rock & Roll President”.

Filmul pune accentul pe strânsa legătură dintre Carter, recunoscut ca un președinte progresist și cu o perspectivă avansată față de epoca sa, și comunitatea muzicală americană, pe care o admira și o încuraja public. De altfel, nonagenarul fost demnitar a recunoscut că știa de incident din autobiografia lui Willie Nelson, care a dezvăluit același episod, însă nu a făcut referire directă la fiul președintelui, ci a menționat că a fost vorba de un angajat de la Casa Albă. â

„Nu este chiar exact. „De fapt, a fost vorba de unul dintre fiii mei”, a explicat fostul președinte în filmul documentar. Interesant este că una dintre melodiile faimoase ale lui Nelson se intitulează chiar ‘Roll Me Up And Smoke Me When I Die’. Jimmy Carter a recunoscut, în trailerul documentarului, că știa că unul dintre fiii săi avea o relație strânsă cu cântărețul de muzică country și că ar fi obișnuit să mai fumeze marijuana cu acesta.

Totuși, fostul președinte nu a precizat la care dintre cei 3 fii ai săi se referă. Potrivit presei de peste Ocean, ar fi vorba de Chip Carter, care a fost fotografiat alături de Willie Nelson în timpul unei întâlniri oficiale la Casa Albă, pe 13 septembrie 1980. „În pauză i-am zis: <Hai să mergem pe terasă. O să urcăm până ajungem pe acoperiș, apoi ne sprijinim de drapelul din vârf și ne aprindem una>”,a recunoscut.

Potrivit LA Times, Chip Carter a admis că avea o relație de prietenie cu Willie Nelson și a sugerat indirect că el ar fi fost protagonistul acestui episod. Acum 40 de ani, pe 13 septembrie, Carter era în mijlocul campaniei pentru un nou mandat de președinte, în care îl avea ca principal rival pe Ronald Reagan. Willie Nelson i-a făcut o vizită la Casa Albă. Documentarul va intra în programul cinematografelor de peste Ocean din această săptămână.

.