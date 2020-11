Oamenii par a fi din alt film. Și-au creat o lume a lor, departe de toată agitația declanșată de pandemia de COVID-19. Nu cred, nu simt, nu văd, nu aud tot ceea ce se discută prin România. Își închid televizoarele pentru a nu mai fi bombardați cu știri referitoare la infecția cu Coronavirus. Sătenii poartă mască doar pentru a nu fi amendați, au scris jurnaliștii de la bzi.ro.

Declarațile culese de pe ulițele satului spun totul. Sunt incredibile

„Nu m-a anunțat nimeni cum trebuie să procedez dacă am COVID-19. Nu știu dacă există tratament pentru așa ceva. Nu m-am ferit niciodată de boală. Port mască când merg la magazin. Nu știu care sunt simptomele de COVID-19, ce dureri ar apărea la Covidu’ ăsta. Am zis că dacă nu am fost niciodată bolnav, nu mi se întâmplă mie. Dacă aș avea Coronavirus, nu aș ști, pentru că nu știu ce dureri dă. Nu știu să spun, băi! Mă doare Covidu acesta într-o coastă, în ficat? Nu pot să-mi dau seama. Pe aici prin zonă nu prea am auzit de Covid. Nu sunt speriat deocamdată”, spune Constantin Bahri, cetățean al comunei Focuri din județul Iași.

Dinstanțarea socială nu e aici…

„Nu știu nimic despre Coronavirus, că nu mă interesează, nu cred în așa ceva. Port masca pentru că mă amendează. Nu cred, pentru că nu sunt cazuri, sau or fi fost, dar nu știu. Nu am cum să-mi dau seama dacă am Coronavirus pentru că nu am mai avut. De unde să știu ce simptome am? Am auzit la televizor că-ți afectează plămânii. Oamenii care mor în spitale nu mor de Covid. Mor pentru că nu sunt tratați de bolile pe care le au. La 8.000 și ceva de cazuri toți au murit de COVID-19? Vă spun eu că nu. Oamenii au murit de alte boli, de cancer, de boli cronice. Nu cred în infecția cu COVID-19 pentru că sunt prea multe cazuri. Dacă erau doar câteva, poate credeam”, spune Maria Târpascu.

Știrile îi plictisesc și știu ca dacă unul e bolnav „îi băgăm un furtun în gură”

Locuitorii din Focuri nu se mai uită la televizor. Îi deranjează absolut orice știre care are legătură cu noul tip de Coronavirus. Deși nu știu care sunt simptomele specifice infecției cu noul tip de virus, nu se tem că se vor infecta. Mai știu că pacienților în stare gravă li se bagă un furtun cu oxigen în gură.

Un cetățean a găsit înlocuitor pentru secțiile de ATI: „Noi avem fabrică de oxigen și dacă e unul bolnav, îi băgăm un furtun în gură”

Primarul nu are nici o problemă că cetățenii comunei nu sunt informați

„Nu mă găsiți, că sunt plecat din comună. Sunt la Iași, într-o ședință. Nu au cum să nu știe oamenii despre Coronavirus. E problema lor că nu vor să creadă. Oamenii sunt informați și de noi, și de toate televiziunile. Fiecare are televizor ca să se informeze. Noi am luat măsurile normale care ar trebui să fie. Sunt într-o ședință, nu mai pot vorbi”, a găsit refugiul Vasile Viorel Murariu, primarul comunei Focuri.