INCREDIBIL ce a ajuns CUBA să CUMPERE din FRANŢA

Fostul lider mondial în producţia de zahăr, Cuba, trebuie să importe, pentru prima dată în istorie, mari cantităţi din Franţa după o recoltă dezastruoasă.





Franţa a a exportat 40.000 de tone de zahăr spre Cuba în doar trei luni ale acestui an, a precizat FranceAgriMer, agenţia publică franceză care se ocupă de exporturile de produse agricole, potrivit Agerpres. Odinioară, zahărul brun constituia majoritatea exporturilor Cubei, ţară care era unul din principalii exportatorii de zahăr ai planetei, având drept principal client SUA, până în 1960, iar ulterior URSS. Însă, prăbuşirea URSS (care achiziţiona zahărul cubanez la tarif preferenţial) a schimbat totul, la fel ca şi lipsa de investiţii în seminţe, îngrăşăminte şi pesticide. În plus, recolta din 2017-2018 a avut de suferit după ce uraganul Irma a devastat Cuba. 5.000 de tone de zahăr alb importate în luna iunie, 25.000 de tone în iulie şi 10.000 de tone în luna august. "Istoric este prima dată când Cuba importă zahăr francez în cantităţi non-neglijabile", comparativ cu doar trei tone de zahăr în întreaga perioadă 2001-2017, subliniază FranceAgriMer. Locuitorii Cubei au constatat şi ei că zahărul pe care îl primesc pe cartelă este diferit de cel tradiţional din trestie. "Zahărul pe care îl primim acum este foarte bun. Singur diferenţă este culoarea, este mai alb", spune Felicia Navarro, o gospodină de 40 de ani. Adusă din Santo Domingo de conchistadorul Diego Velazquez, trestia de zahăr a fost mult timp principalul produs al Cubei. Chiar şi Fidel Castro obişnuia să participe la recoltat. Însă, de la o producţie anuală de opt milioane de tone, până la începutul anilor 1990, sectorul nu a mai depăşit o producţie de două milioane de tone pe an începând din 2000. În consecinţă, ponderea zahărului în exporturile insulei a scăzut de la 73% în anii 80 până la 13% în 2015 iar în prezent nu mai reprezintă decât o mică parte din produsele exportate, alături de ţigări şi nichel. Specialiştii FranceAgriMer estimează că în acest an producţia de zahăr a Cubei va fi sub aşteptări, 1,1 milioane tone faţă de 1,6 milioane tone preconizate, şi în consecinţă nu este suprinzător faptul că insula din Caraibe a ajuns să importe zahăr, aceasta cu atât mai mult cu cât Cuba are de onorat contract de export de zahăr spre China, în valoare de 400.000 de tone. Firma de consultanţă britanică FO Licht mizează pe o revenire la o producţie normală în sezonul următor, de 1,5 milioane tone, însă acesta este departe de cifrele înregistrate în anii 1980.

