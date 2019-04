Incredibil. A lucrat trei luni, a avut rezultate catastrofale și a câștigat 25,5 milioane de euro din salariu și clauza de reziliere

Francezul Thierry Henry a câștigat 25,5 milioane de euro în perioada în care a antrenat-o pe AS Monaco, formație care luptă pentru evitarea retrogradării în Franța.





AS Monaco are un sezon dezastruos în campioantul Franței, acolo unde se clasează pe locul al 16-lea, cu 30 d epuncte, la șapte distanță de Caen, prima formație aflată sub linia retrogradării. „Roș-albii” au început stagiunea cu Leonardo Jardim pe banca tehnică, apoi portughezul a fost data afară, din cauza rezultatelor. Locul său a fost luat de fostul mare internațional Thiery Henry, care a făcut carieră la Arsenal Londra și Barcelona. Însă, francezul n-a putut să o aducă pe Monaco pe linia de plutire. Oficialii echipei monegasce l-au concediat după numai trei luni și l-au readus pe banca tehnică pe Leonardo Jardim.

Deși experiența a fost catastrofală pentru cariera de antrenor a lui Henry, financiar, el a dat o mare lovitură. „France Football” scrie că Henry a câștigat în perioada petrecută la Monacp 25,5 milioane de euro. Banii reprezintă salariul încasat și clauza de reziliere a contractului. Într-un top al tehnicienilor cel mai bine plătiți în fotbal, fostul atacant se clasează pe locul al 3-lea, după argentinianul Diego Simeone, cu un contract la Atletico Madrid de 41 de milioane de euro, și portughezul Jose Mourinho, cel care a încasat 31 de milioane de euro după ce s-a despărțit de echipa Manchester United.

