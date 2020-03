În plină pandemie de coronavirus, un tânăr din Iași a apelat la un gest de-a dreptul șocant. Deși oamenii sunt tot mai speriați de coronavirus de la o zi la alta, acesta s-a gândit că ”gluma și caterinca” îl vor face celebru pe rețelele de socializare, scrie cancan.ro.

Așa se face că a intrat într-un supermarket și a început să le spună angajaților că are coronavirus și că le poate da și loc, pentru că…e șmecher.

”Am corona. vă dau la toată lumea, pentru că am de unde. Vreți corona? Am de unde să vă dau corona! Să moară copiii mei că am de unde să vă dau”, spune tânărul pe filmări. În zadar au încercat angajații supermarketului să-i explice că este strict interzis să se filmeze în incinta magazinului, căci tânărul a continuat cu seria de amenințări.

