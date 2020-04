După ce presa a subliniat importanța unei colaborări a spitalelor din prima linie cu Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, în a cărei laboratoare se găsesc aparatură performantă de testare și cercetare, dar și geneticieni renumiți la nivel mondial, singurul manager care a luat în seamă această propunere a fost cel al Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta”, asist. univ. dr. Beatrice Mahler.

„Prin includerea acestui laborator în fluxul zilnic, vom realiza o eficientizare a activității în contextul pandemiei de COVID-19, având un răspuns mai rapid în cazul pacienților suspecți, ceea ce va permite luarea în consecință a măsurilor necesare, conform procedurilor și protocoalelor în vigoare”, a declarat managerul dr. Beatrice Mahler.

Laboratorul COVID-19 are în dotare un aparat de diagnostic RT-PCR de tip ELITE InGenius cu o capacitate de 40 de teste /zi. Procedura de diagnostic constă în identificarea ARN-ului viral, unic fiecărui virus în parte, în probele prelevate de la pacienți. Testul de diagnosticare moleculară poate fi realizat numai de personal specializat, care să aibă training în manevrarea produsului și utilizarea aparaturii necesare.

Cercetătorul Relu Cocoș, genetician al UMF Carol Davila, este în prima linie a acestui parteneriat și a fost, de asemenea, unul dintre puținii specialiști care a anticipat proporțiile pe care le va căpăta COVID-19 încă din luna ianuarie.

„Este foarte usor pentru un profesionist să facă o estimare corectă cunoscând în profunzime capacitatea de testare, resursa umană și posibilităţile de diagnostic genetic de care poate dispune România. Acum trei săptămani am făcut o estimare și așa cum aţi spus, se dovedește că am avut dreptate. Suntem, în acest moment, la aproximativ 4.000 de teste per zi la nivel național”, a declarat pentru evz.ro Relu Cocoș.

Laboratorul COVID-19 din cadrul Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” are resursă umană proprie pentru efectuarea acestor teste, iar în acest proces beneficiază și de sprijinul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” București, prin Catedra de Genetică Medicală, care îi oferă consultanță de specialitate, astfel încât întregul proces să se desfășoare la cele mai înalte standarde.