– Atacantul lui Tottenham se anunță unul dintre jucătorii cu cele mai mari șanse să fie golgheterul EURO 2020. Vine după un sezon excelent în tricoul lui Tottenham, pentru care a marcat 33 de goluri în toate competițiile. În plus, la naționala Angliei are un procentaj foarte bun, cu 34 de goluri în 54 de meciuri. Iar 2021 a fost un an pe care Kane la început bine la națională, cu două reușite în trei partide. Atacantul britanic face parte dintr-o națională care are șanse mari să câștige EURO 2020, astfel că va avea la dispoziție mai multe meciuri în care să arate ce știe. Iar Anglia poate profita și de faptul că semifinalele și finala EURO 2020 se vor disputa pe stadionul Wembley din Londra.