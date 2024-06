Încă un vicepreședinte PNL susține ruperea coaliției: „Este o alianță contra naturii”

Adrian Cozma, vicepreședinte PNL, a declarat joi că susține retragerea partidului de la guvernare pentru pregătirea alegerilor prezidențiale. Acesta descrie coaliția PSD – PNL ca fiind „o alianță contra naturii”.

„Este o alianță contra naturii. Eu am propus disocierea de PSD”, a declarat vicepreședintele PNL.

„În momentul de față sunt compromise anumite reforme care trebuiau să se facă în țară și mă refer aici în primul rând la reforma sistemului bugetar și la problemele privind fondurile europene”, și-a argumentat Cozma punctul de vedere la Digi24.

Robert Sighiartău, vicepreședintele PNL, a declarat și el miercuri, în cadrul unei conferințe de presă la Bistrița, că profilul candidatului liberal pentru alegerile prezidențiale " trebuie să fie unul clar anti-PSD " și a solicitat "ruperea" colaborării partidului cu social-democrații în actuala coaliție de guvernare.

„Eu am spus şi la Poiana Braşov, în faţa colegilor mei, am spus şi în faţa preşedintelui partidului că partidul trebuie să se rupă de PSD. Dacă PNL nu se rupe de PSD, vom avea o problemă reală de a accede în turul doi (al alegerilor prezidenţiale – n.r.), pentru că inclusiv eu am luat 11.000 de voturi peste PNL în primul rând pentru că oamenii au văzut de la bun început că Robert Sighiartău este împotriva PSD. (…) Profilul candidatului la prezidenţiale trebuie să fie unul clar anti-PSD, să se distingă clar de PSD, în primul rând prin valori, prin principii, prin politicile pe care le promovează, astfel încât să ne asigurăm că această funcţie de preşedinte al României ajunge pe mâna unui om de dreapta, care în primul rând asigură, democratic, un echilibru al puterilor în stat. Pentru că dacă PSD preia funcţia de preşedinte, au toată puterea şi, când au toată puterea, îmi amintesc de acele vremuri în care Năstase cu Iliescu conduceau ţara şi se făceau foarte multe abuzuri”. a afirmat Sighiartău, în conferinţa de presă.