Aseară, la România TV, am asistat la dialogul dintre Robert Cazanciuc, președintele Senatului și Cezar Preda, deputat PNL. Subiectul era bineînțeles proiectul de lege privind carantinarea persoanelor suspecte de coronavirus. Timp de 40 de minute am stat și am ascultat, ca un ficus în cadru, cum se serveau argumente și contra-argumente pentru situația de fapt. Cea în care nu avem nimic.

Robert Cazanciuc spunea că proiectul venit de la Guvern este prost, scris de oameni care nu au nici o treabă cu procesul legislativ, Cezar Preda îi răspundea că deputații PNL au primit directivă să nu se opună nici unui amendament al PSD, deși numai la Camera Deputaților erau 35 de pagini de modificări. Amândoi aveau dreptate în felul lor, dar nu făceau altceva decât să schițeze prăpastia spre care se îndreaptă România.

Douăzeci de state din Europa ne-au limitat sau interzis accesul în țările lor, urmează până la sfârșitul săptămânii să o facă și celelalte. Scuze, douăzeci și unu, pentru că azi Belgia a anunțat că pune România pe lista portocalie. Urmează reacția Franței, Germaniei, Italiei și Spaniei. Ca să se închidă cercul.

Românii devin, ușor-ușor, exemplul negativ, mai adăugându-și o etichetă pe blazonul deja făcut ferfeniță. Pe lângă „cei mai corupți”, devenim și „cei mai infectați”! O realizare negativă care ne arată starea reală a aparatului administrativ de stat. Incapacitatea politicienilor de a găsi o cale spre dialog, mintea lor fiind ocupată tot timpul de calcule electorale stupide, este dublată de absența unui nivel de specialiști capabili să furnizeze un proiect legislativ care să nu încalce Constituția, sau să facă lucrurile ușor de înțeles și logice.

Al doilea val de coronavirus, așa cum ne place să-i spunem, deși în mod evident habar n-avem în ce situație ne aflăm, va distruge micile afaceri. Va pune pe butuci o bună parte din economie, absența măsurilor reale de ajutorare dinspre Palatul Victoria, grăbind procesul. În timp ce în jurul nostru, se caută soluții și nici nu se pune problema internării asimtomaticilor în spitale, unica idee care îi străbate pe Arafat & Co. este să umplem spitalele cu prezumtivi „infractori”, să transformăm camera de spital în celulă. Cum se vor ține cursurile la școală peste două luni nimeni nu este capabil să explice, nici măcar ministrul Învățământului Monica Anisie neștiind ce să mai spună. Deci nu știm ce se va întâmpla cu economia, cu sănătatea, cu învățământul…

Se pare că singurul lucru pe care ni-l poate oferi clasa politică este să ne pună tot timpul în fruntea clasamentelor mizeriei. Binomul Coldea- Kovesi a avut nevoie de zece ani ca să ne transforme în cea mai coruptă țară din Europa, dar a fost nevoie doar de 5-6 luni ca să devenim și „cei mai infectați din Europa”.