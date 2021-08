Încă o ţară pregătește restricții pentru nevaccinaţi. Proteste de amploare după anunț. Parlamentul, luat cu asalt. VIDEO

Cabinetul a aprobat un plan preliminar, conform căruia persoanele peste 16 ani fără imunitate la coronavirus – cele care nu au fost vaccinate sau recuperate din Covid-19 – sau un test negativ recent nu vor mai avea acces la o serie de servicii începând cu 13 septembrie.

Planul este supus unor revizuiri ulterioare și va fi adoptat în cele din urmă săptămâna viitoare, a spus premierul Ingrida Šimonytė.

– magazine neesențiale mai mari de 1.500 de metri pătrați, fără acces direct pe stradă

– instituții medicale pentru servicii de sănătate neesențiale

– saloane de înfrumusețare

– evenimente publice, atât în ​​locuri interioare, cât și în aer liber, inclusiv proiecții de filme, spectacole de teatru, concerte, târguri și festivaluri

– transport public

– cafenele, restaurante, baruri și alte locuri de divertisment

Potrivit ministrului Sănătății, Arūnas Dulkys, oamenii nu ar fi obligați să poarte măști în magazine și locuri unde trebuie să prezinte pașaportul, informează lrt.lt.

🇱🇹 Huge protest in Lithuania against vaccine passports. The protesters are demanding resignation of the government. #Lithuania #Lithuanian #AntiPassSanitaire pic.twitter.com/5UHp7gduJd

— B News (@BNewsTop) August 10, 2021