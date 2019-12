După demisia de la șefia PSD Timiș a lui Călin Dobra, luni, marți a demisionat și Cătălin Șipoș, președintele PLUS Timiș. Sursele spun că a făcut-o din supărare: nu poate trece peste faptul că fostul consilier personal al primarului Nicolae Robu, liberalul Marian Constantin Vasile, s-ar fi înscris în partid cu un țel cunoscut – să fie candidatul partidului la Primăria Timișoara.

Oficial, Șipoș a explicat decizia – ”probleme personale”. ”Am luat decizia de a demisiona din funcția de președinte al filialei Plus Timiș. Am avut o discuție cu colegii de birou și cu coordonatorii regionali și sunt convins că vor găsi varianta optimă de interimat pentru filiala noastră. Voi rămâne membru. Voi rămâne alături de voi. Decizia vine în urma unor probleme personale care nu îmi mai permiteau să fiu eficient în birou și să aduc un plus în Plus”, a anunțat Cătălin Șipoș.

Reprezentanții Biroului Județean al PLUS Timiș susțin și ei, într-un comunicat de presă, că demisia lui Șipoș a fost determinată de motive personale.

„Suntem în curs de desemnare a candidaților interni pentru funcțiile de primari, consilieri Locali și județeni, cât și președinte de consiliu județean. (…) PLUS Timiș are mai mulți candidați pentru Primăria Timișoara, cât și pentru Consiliul Local Timișoara, dar și pentru alte localități din județ. Referitor la demisia domnului Cătălin Șipoș din funcția de Președinte al PLUS Timiș, am vrea să aducem câteva clarificări asupra acestei decizii și asupra informațiilor vehiculate în presă.

Demisia domnului Cătălin Șipoș a fost determinată de motive personale, fără nicio legătură cu Marian Vasile sau cu alte neînțelegeri din interiorul filialei. Îi respectăm această decizie și îi mulțumim și pe această cale pentru contribuția de până acum, cât și cea viitoare la construcția PLUS”, au transmis reprezentanții PLUS Timiș.

