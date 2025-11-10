Robert Turcescu a lansat cartea de interviuri “Înapoi la turul doi” cu dezvăluiri în premieră despre ce s-a întâmplat în alegerile prezidențiale din noiembrie-decembrie 2024. Adrian Severin a fost unul dintre cei intervievați, așa că podcastul de astăzi este foarte potrivit pentru o nouă discuție atât despre carte, cât si despre consecințele anulării alegerilor.

