HAI România!

Înapoi la turul doi.

Robert Turcescu a lansat cartea de interviuri “Înapoi la turul doi” cu dezvăluiri în premieră despre ce s-a întâmplat în alegerile prezidențiale din noiembrie-decembrie 2024. Adrian Severin a fost unul dintre cei intervievați, așa că podcastul de astăzi este foarte potrivit pentru o nouă discuție atât despre carte, cât si despre consecințele anulării alegerilor.

Severin și Turcescu, live, de la 12.00, pe canalul de YouTube HAI ROMÂNIA și pe pagina de Facebook evz.ro

Youtube - HAI România!

HAI România!

Când aliații gândesc diferit: America, Europa și viitorul lumii occidentale se schimbă
Când aliații gândesc diferit: America, Europa și viitorul lumii occidentale se schimbă
Cum să fii autentic(ă) în era AI și a perfecțiunii online | Cu Noémi Brezoszki |
Cum să fii autentic(ă) în era AI și a perfecțiunii online | Cu Noémi Brezoszki |
Un comunist la New York și o vizită de consolare la București . 7x7, analiza săptămânii
Un comunist la New York și o vizită de consolare la București . 7x7, analiza săptămânii