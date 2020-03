Turbulentele existente la nivel mondial nu ar trebui să fie un motiv de îngrijorare. Dobânzile scad, inflația scade, statul se împrumută mai ieftin, lucrurile merg bine, anunță ministrul interimar al Finanțelor și premier desemnat, Florin Cîțu.

„Pe mine m-a îngrijorat ce s-a întâmplat cu moneda naţională în ultimii 3 ani, când a venit de la 4,5 (lei/euro – n. r.), parcă, la 4,79 (lei/euro – n. r.) când a plecat PSD. Inflaţia pe care ne-au lăsat-o cei de la PSD, cea mai mare din lume, aia ne îngrijorează, dobânzile care au venit de la zero la 5,40% ne-au îngrijorat. Dar vedeţi că, în ultimele patru luni, dobânzile scad în fiecare zi, moneda naţională s-a stabilizat. Există, este adevărat, turbulenţe la nivel global, dar eu nu cred că ar trebui să ne îngrijoreze ce se întâmplă acum pe termen scurt, pentru că, dacă mă uit, chiar şi acum mă uitam la preţul la motorină şi benzină, în continuare scăzut. Deci, nu se vede din transfer către preţuri, aşteptăm şi cifrele pe inflaţie, dar veţi vedea că dobânzile scad, inflaţia scade, ne împrumutăm mai ieftin, lucrurile merg bine”, a spus Cîţu.

El a adăugat că s-a ajuns la actualul deficit comercial, pentru că în ultimii trei ani a avut loc o stimulare artificială a economiei.

„Deficitul comercial, aici este clar ceea ce facem prin liberalizarea economiei. Ideea e cum am ajuns la acest deficit comercial? Am ajuns la deficitul comercial, pentru că am avut stimularea economiei artificial în ultimii trei ani, fără să se stimuleze producţia internă. Cei care au dorit să consume au consumat ceea ce era pe piaţă. Ceea ce facem noi diferit este să susţinem prin investiţii, şi vedeţi că în primele două luni ale anului investiţiile au crescut, şi liberalizarea pieţelor. Dacă vrei să ai investitori şi să atragi investiţii trebuie să liberalizezi pieţele. Reducerea deficitului comercial nu se face peste noapte, dar stabilizarea se face peste noapte şi se vede acest lucru”, a afirmat ministrul interimar.

