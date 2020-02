În particular, republicanii recunosc că l-au achitat pe Trump de frică

THE NEW YORK TIMES. Nevinovat. Nevinovat. În Senatul Statelor Unite, ca mai peste tot în alte domenii, teama îşi face treaba. Să ne reamintim de toamna anului 2002, cu doar câteva săptămâni înaintea crucialelor alegeri parţiale din acel an, când s-a votat Autorizarea Forţei Militare împotriva Irakului.