În atenția afro-poliției: Lili Marlen e încă liberă

Stă sub felinar, la poarta cazărmii, și se ascunde sub false identități precum Lale Andersen sau Marlene Dietrich. Nu vă lăsați înșelați, cântă în germană, deci e rasism latent. Notă confidențială: Lale Andersen are o statuie în Germania (piațetă, ultracentral, vedere la mare, lesne și ieftin de dărâmat)