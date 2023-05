În 2023, se împlinesc 3 decenii de la lansarea serialului Dosarele X

Difuzat inclusiv în România, serialul a cucerit publicul internațional prin tematica originală și intrigile pline de mistere paranormale. Existența extratereștrilor este una dintre temele principale ale producției, dar totul este prezentat într-o manieră în care publicul este lăsat să aibă propriile păreri cu privire la explicația unora dintre enigme.

Acest serial dramă SF creat de Chris Carter a avut chiar o continuare ani mai târziu: în 2016 s-a lansat sezonul 10 (cu doar 6 episoade), urmat de sezonul 11 în 2018 (10 episoade). Mai mult decât atât, succesul serialului a determinat producătorii să creeze două filme de cinema: The X-Files în 1998 și The X-Files: I Want to Believe în 2008.

De la serial și filme, la jocuri video, inclusiv pe mobil

Franciza Dosarele X a inclus și un joc video interactiv de aventură lansat în anul 1998 pentru Microsoft Windows, Mac OS și PlayStation. Jocul X-Files a fost dezvoltat de HyperBole Studios și publicat de Fox Interactive. A urmat apoi lansarea The X-Files: Resist or Serve în 2004, joc survival horror dezvoltat de Black Ops Entertainment și publicat de Vivendi Universal Games pentru consola de jocuri video PlayStation 2.

Mai recent, în 2018, a fost publicat și The X-Files: Deep State, un joc pentru dispozitive mobile iOS și Android, disponibil de asemenea și pe Facebook, dezvoltat de studioul independent eston Creative Mobile în colaborare cu FoxNext Games.

Universul jocurilor inspirate din serialul Dosarele X nu a ocolit nici lumea sloturilor online. Pasionații de pacanele se pot distra la jocul The X-Files, lansat de Playtech în 2017 și pe rolele căruia apar personajele principale ale serialului Dosarele X, Fox Mulder și Dana Scully. Iată astfel că și acum, la 30 de ani de la lansarea primului episod The X-Files, subiectul rămâne unul de actualitate în lumea divertismentului online.

Acțiunea serialului Dosarele X

Doi agenți speciali ai FBI, Fox Mulder (interpretat de David Duchovny) și Dana Scully (rol jucat de Gillian Anderson) primesc sarcina de a investiga cazuri nerezolvate, marginalizate în sistem, care implică prezența unor fenomene paranormale. Agenul Mulder crede în existența extratereștrilor și a unor fenomene paranormale imposibil de explicat, în timp ce colega sa este mai sceptică. Credința lui Fox Mulder în paranormal a pornit de fapt din aparenta răpire a surorii sale Samantha de către extratereștri, când agentul avea doar 12 ani.

Apar tot felul de piedici în cadrul investigațiilor realizate, astfel că cei doi agenți ajung să aibă încredere doar unul în altul, observând că există limite în ceea ce privește accesul lor la informații. Guvernul pare să dorească menținerea secretă a datelor cu privire la existența vieții extraterestre. Rezultă o mulțime de aventuri, dar serialul urmărește desigur și legătura dintre Mulder și Scully, care ajunge să fie inclusiv o relație cu latură romantică. La fel ca în alte seriale cu tema de investigație criminalistică, unele episoade urmăresc acțiune punctuală, care se rezolvă rapid, iar altele un fir epic mai lung și mai complex cu privire la o invazie extraterestră.

Serialul Dosarele X a fost inspirat de serialele de televiziune anterioare precum Twin Peaks, Kolchak: The Night Stalker, The Twilight Zone, Night Gallery, Tales from the Darkside. Succesul acestui serial este demonstrat nu doar de audiențele mari reușite de-a lungul anilor, ci și de premii și nominalizări la competiții dedicate industriei de film.