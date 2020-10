Analistul politic Cozmin Gușă analizează campania electorală a președintelui Statelor Unite, Donald Trump, în contextul îmbolnăvirii sale de COVID -19. Într-o postare publicată pe contul său de Facebook, analistul arată cum s-a folosit echipa de strategi a președintelui Trump de această situație pentru a prelua ofensiva împotriva contracandidatului său Joe Biden și a Partidului Democrat.

Textul publicat de Cozmin Gușă pe contul său de Facebook se intitulează „Covid îi relansează campania lui Trump. Tehnică de Aikido folosită împotriva energiei publice a virusului!”.

„Eveniment negativ pentru oricine, îmbolnăvirea de COVID a fost folosită însă de către strategii politicienilor lumii cu multă (și cinică) imaginație. România nu a făcut excepție, după cum am tot comentat încă din martie, dar REGINA manipulărilor pe bază de CORONAVIRUS este fără nici o îndoială SUA, la pachet cu mass-media americană dominată și manevrată de către corporatiștii anti-Trump”, a scris Cozmin Gușă.

Potrivit celor arătate de el, dacă în urmă cu câteva zile, Donald Trump era nevoit să se poziționeze în defensivă, după ce a anunțat că a contactat noul coronavirus, situația s-a schimbat. Acum președintele SUA se bucură de compasiunea și simpatia americanilor, iar în următoarea perioadă, cel mai probabil va trece la ofensivă.

„Până acum câteva zile, Trump și campania sa au fost marcați negativ și obligați la defensivă, tocmai prin propaganda COVID-ului. De la anunțul public al infectării sale, totul s-a întors însă împotriva democraților și a lui Biden, echipa de strategi ai lui Trump având răbdare și aplicând magistral exact tehnicile artelor marțiale asiatice”, a explicat Cozmin Gușă, care a continuat:

„Președintele SUA devine uman, vulnerabil la boală dar activ și muncind pentru națiune chiar din starea sa. Peste câteva zile, când va fi învins boala, cu un medicament experimental «Made in USA», Trump va apărea din nou ofensiv, fiind dovada vie că sistemul aflat sub conducerea sa funcționează și are soluții chiar în lupta cu COVID-ul. Iar democrații și Biden vor intra la rândul lor în defensivă, fapt ce le va fi fatal exact înainte cu câteva săptămâni de alegeri”.

Analistul politic a mai arătat că aceasta este o demonstrație despre ce poate face un om dacă își folosește imaginația constructivă.

„Vedeți, chiar asta e problema majoră a corporatiștilor robotizați la maximum, deci inumani în mare măsură: nu-și pot folosi mereu cu succes resursele nelimitate, tocmai pentru că le lipsește un ingredient «sine qua non», anume imaginația constructivă, într-o lume în care au totuși de a face cu oameni, deci trebuie să reușească să manipuleze nu doar pornirile către consum, ci și emoțiile mai sofisticate de tip aspirational! SO, LET’S MAKE AMERICA GREAT AGAIN!”, a încheiat Cozmin Gușă.