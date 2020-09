Joi seară am început să am dureri în găt. Vineri dimineață deja mă dureau capul, gâtul si tot corpul. Cu greu m-am dat jos din pat și am reușit să fac emisiunea cu colegul Ramon. Cei care mă știu pe radio și-au dat seama că n-am fost în apele mele, dar și-așa am dus-o cum am putut pănă la capăt.

Durerile au devenit greu de suportat

Apoi lucrurile s-au înrăutățit. Dureri mai mari, stare generală proastă. Am programat un test Covid pentru ziua de luni (cel mai devreme posibil) pentru a putea merge la medic. În perioada asta nu te consultă nimeni într-o așa stare fără un test în prealabil

În noaptea de vineri spre sămbătă am facut febră 39, iar durerile au devenit greu de suportat. Dimineață, surpriză. 80-90% din miros nu mai e! Nu m-am panicat, dar am decis ca e timpul sa ajung la medic. Am sunat la 112, le-am dat toate detaliile, au trimis ambulanța pregatită pentru suspiciune Covid.

Ambulanțierii, foarte ok si profi. Mi-au spus că am făcut bine că am procedat asa, dând multe detalii, pentru că au mulți colegi internați după ce au mers echipați nepotrivit la pacienți care au mințit despre simptome sau au ascuns c-au avut contact cu infectați.

Era ziua lor liberă. Au ales să vină la muncă pentru că, spun ei, nu mai are cine.

Am ajuns cu ambulanța la spitalul Sfântul Pantelimon, unde am făcut și pozele.

Aici m-au dus pe urgențe Covid, mi-au recoltat probe: sânge, exudat nazal si faringian și mi-au pus o perfuzie cu dexametazonă (sper sa nu spun prostii) și paracetamol.

Au urmat și două radiografii, la plămâni și sinusuri, care arată ok si asta a fost.

M-au anunțat că mă sună duminică dimineață (adică azi) să-mi dea verdictul, iar apoi mi-au spus că pot pleca acasă!

Sunteți siguri?, i-am întrebat. Au zis foarte relaxați că da, pentru că nu au locuri la izolare. Am semnat că mă autoizolez și asta fac de ieri de la prânz. Stau în casă și aștept. N-a sunat încă nimeni. I-am sunat eu, au zis ca n-au venit rezultatele.

Între timp i-am apelat pe toti cei cu care m-am vazut saptămâna asta, nu sunt mulți, pentru că cea mai mare grijă a mea acum e să fie ei ok. Cu o singură excepție (cineva care are o ușoară durere în gât și de cap), toată lumea e bine. Și acasă la fel.

Cam asta e situația la ora asta.

Urmează rezultatul testului

Pozitiv sau negativ, mâine dimineață, de la 7.00 la 10.00 ne auzim oricum la emisiune.

Pe un ton optimist si pozitiv, orice ar fi!

Stau închis la mine-n cameră. Am baie proprie, separată de restul casei, mancarea o primesc la ușă, deci nu mă plâng.

Camera asta imi e acum și dormitor, și studio, și sală de tratament. Cel puțin pentru încă o zi. Apoi, vedem…

Sănătate multă și aveți grijă de voi!

Later Edit:

După 36 de ore de stat ca pe jar, habemus rezultat… NEGATIV! Numai ce am închis cu doamna doctor care m-a sunat de la spital, am rugat-o să-mi trimită rezultatul și pe email, l-am primit, iar acum îl am în față și vă confirm.

Au fost două zile și două nopți foarte grele, complicate, apăsătoare. M-ați copleșit cu mesajele și încurajările voastre după ce v-am povestit aici toată “aventura”.

Vă spun din toată inima: moralul meu era foarte jos, era chiar împrăștiat pe jos până la postarea asta. Pur si simplu mi-ați dat o doza imensă de curaj și optimism.

Acum, după aflarea rezultatului și după valul de BINE venit dinspre voi, aș desface o șampanie în cinstea dragilor de voi, dacă ar fi bună caldă (încă mă doare gâtul) și dacă i-aș simți gustul.

Vă mulțumesc, vă iubesc și vă îmbrățișez cald pe fiecare!🙏❤️🤗”, a scris celebrul DJ pe contul personal de Facebook.