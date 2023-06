Britanicii, cu ochii pe vizita Regelui Charles în România. Ce bucate au fost puse pe mese la picnicul de la Valea Zălanului. Foto

Regele Charles a participat la un picnic pe Valea Zălanului unde a degustat cele mai bune preparate, printre care brânză, miere, jumări, zacuscă și alte bucate, toate produse chiar de săteni. Monarhul s-a relaxat alături de localnicii și turiștii care au venit să-l vadă la picnicul regal pregătit în onoarea sa.

Mesele au fost pline de bucate alese, iar borcanele cu zacuscă și murături au stat la loc de cinste. Pe mese au mai fost brânză, roșii, ceapă, dar și pâine de casă. Nu a lipsit nici vinul bisericesc.

Fiecare sătean a venit cu ce-a avut mai bun

Regele s-a plimbat minute bune printre mese, a dat mâna și a vorbit cu toți cei chemați la sărbătoare. Invitații nu au venit nici ei cu mâna goală. Mierea a fost, de departe, preferata Regelui Charles.

Printre surprizele cu care a fost întâmpinat a fost și o formație din sat, care a interpretat mai multe cântece populare ungurești. Monarhul a dat mâna cu toți cei pe care i-a întâlnit, i-a îmbrățișat și i-a pupat pe unii dintre aceștia.

După masă, regele a plecat în drumeție pe dealurile din jurul cătunului. Obosit, a revenit cu mașina câteva ore mai târziu. I-a salutat din nou pe localnici și turiști și apoi s-a retras.

Un localnic a spus: Casa asta a fost a bunicilor mei. Unde doarme dânsul am dormit și eu când am fost copil și mai mare, 19-20 de ani. Și sunt emoționat că dânsul doarme în camera unde am dormit și eu în copilărie.

Au venit oameni veniți de la zeci, poate chiar sute de kilometri.

Au venit oameni din Sfântu Gheorghe, București, Brașov, Covasna şi alte împrejurimi. Cu toții au dorit să-l vadă, să-l salute, să îi spună o vorbă bună. Șederea Regelui Charles al III-lea în România se va încheia marţi, 6 iunie, cu o vizită la Viscri, în judeţul Braşov.

Acolo va vizita celebra casă albastră a fundației Prinţul de Wales, transformată în centru expozițional şi de pregătire profesională, dar şi una din bisericile fortificate din zonă, urmând să participe şi la un eveniment în cadru privat.

Vizita Regelui Charles în România este relatată pe larg și în presa britanică.

Charles Charles s-a întâlnit joi cu președintele României, Klaus Iohannis, în capitala București, întâlnire urmată de o recepție, în timpul căreia a ținut un discurs în care a lăudat țara pentru cultura, arta, patrimoniul, istoria, peisajele fascinante și biodiversitatea sa, scrie dailymail.co.uk

După activitatea oficială, regele a fost fotografiat astăzi cu un aspect mai informal, în timp ce se plimba în satul Valea Zălanului, în Ținutul Secuiesc din Transilvania, unde deține o proprietate privată.

Regele Charles a cumpărat proprietatea din acest sat, situat la aproximativ 250 km nord de București, la sfârșitul anilor ’90 și, de atunci, a vizitat-o în mod regulat.