Năstase lansează acuzații grave. Jocuri murdare în campania pentru europarlamentare? „Există presiuni să fim excluși”

Într-o postare pe Facebook, Ilie Năstase, locul 1 al UNPR pe lista pentru alegerile europarlamentare, susține că există presiuni din partea celorlalte partide politice ca ei să fie excluși din cursă.





De asemenea, Ilie Năstase mai susține că a fost sfătuit să se retreagă din cursa pentru Bruxelles deoarece, riscă să se facă de râs .Acesta mai punctează că cerșește voturi și că își dorește o competiție curată, ca în sport.

„Oricât am încerca să vorbim de normalitate, de viață liniștită, de fericirea oamenilor, obișnuințele vechi se păstrează!

Stau de vorbă cu mulți oameni care apreciază poziția mea și a lui Puiu Iordănescu. Și deopotrivă, cu cei care ne înjură.

Mai important însă, este că vorbesc cu specialiști în marketing politic, sociologi, care-mi atrag atenția că ÎN MOD DELIBERAT, noi nu apărem în niciun sondaj politic. Că există presiuni să fim excluși, tocmai pentru că noi avem o altă „istorie” decât competitorii noștri. Că trebuie să fim „presați psihologic” pentru a înțelege mai clar că trebui să renunțăm mai devreme de 26 mai, că să nu ne facem de rușine.

Există o presiune exercitată în mod inteligent, de toate partidele. Fiecare are câte un prieten bine pus care conduce un institut de sondare a opiniei publice, că să-i dea un scor mai mare în analiză.

INFLUENȚÂND ASTFEL PE CEI INDECIȘI.

Eu și Puiu suntem azi, după experiență de 30 de ani a românilor cu politicienii de meserie,

persoanele care reprezintă o competiție reală pentru toți.

Noi n-am manageriat fonduri europene, nu le-am acordat, n-am fost jurnaliști, prim miniștri și nici președinți de țară.

Să ne spuneți cu date clare, ce și când am furat noi ceva din România. Sau, dacă prin ce am câștigat în sport, am adus recunoaștere și respect ROMÂNIEI.

Am mai spus-o acum puțin timp, noi nu cerșim voturi, noi nu vrem să facem promisiuni deșarte

românilor.

Dați-ne însă posibilitatea unei competiții curate!

Ca în sport!

Cel mai bun va câștiga!

Ilie Năstase

