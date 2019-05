Un fost antrenor al Stelei nu vrea să mai audă de FCSB. „Ce să fiu acolo, decor? Nu poți să lucrezi cu Gigi”

Ilie Dumitrescu, fost mare jucător al Stelei, a declarat că nu ar vrea să mai lucreze cu Gigi Becali și exclude revenirea la gruparea „roș-albastră”.





Propus de Edi Iordănescu, în funcția de manager al celor de la FCSB, Ilie Dumitrescu a spus că nu vrea să mai lucreze cu Gigi Becali. Fostul jucător al Stelei a antrenat pentru o scurtă perioadă, în Ghencea, în 2010, și a plecat supărat pe patron.

„Ca să fii util într-o societate trebuie să faci anumite lucruri. Ce să fiu acolo, decor? Ce să fiu cu Gigi, decor? Nu poți să lucrezi cu Gigi. Nu-și dorește un om care să vină să ajute. Are echipa făcută. Eu vorbesc cu el. M-a întrebat despre jucătorii Stelei, cum îi văd. Dar eu nu pot să-i spun unei persoane dacă să se ducă sau nu la o echipă. Eu sunt ancorat ca analist sportiv la meciurile lui FCSB. Dar pe ce post să merg eu acolo? Nu cred că are nevoie de consilier. Eu nu sufăr să fiu implicat în ceva. Mulțumesc lui Dumnezeu sunt foarte bine. Ce să fac eu la FCSB? Când eu am vorbit cu Edi nu avusese nicio discuție cu Gigi Becali. Probabil a primit niște semnale că ar fi dorit. El e un antrenor cu personalitate. Mie mi-a plăcut foarte mult dialogul cu el. Își dorește performanță. Are un plan foarte bine pus la punct”, a spsu Ilie Dumitrescu la Digi Sport.

